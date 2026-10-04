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تركيا.. 5 قتلى في انهيار منجم

  • 04 أكتوبر 2026
  • 09:33
تركيا 5 قتلى في انهيار منجم

خبرني - ارتفع عدد قتلى انهيار منجم في منطقة سوما بولاية مانيسا التركية إلى 5، فيما انتهت عمليات البحث والإنقاذ بعد انتشال جثامين جميع العمال الذين قضوا في الحادث.

وقالت إدارة ولاية مانيسا إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثامين 3 عمال آخرين كانوا تحت الأنقاض، بعد العثور في وقت سابق على جثتي عاملين.

وقع الانهيار يوم الخميس داخل منجم في منطقة سوما، وكان 7 عمال موجودين فيه عند وقوع الحادث، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج عاملين من تحت الأنقاض بعد وقت قصير من الانهيار.

وأعلن وزير العدل التركي أكين غورليك فتح تحقيق في أسباب الحادث، وتكليف 3 مدعين عامين بمتابعة التحقيق.

كما تجري وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تحقيقا منفصلا للوقوف على ملابسات الانهيار.

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