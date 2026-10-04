عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية

كتب : حسن احمد

في قراءة دلالية لسلسلة القفزات النوعية لجامعة عمان الأهلية في مارثون التصنيفات العالمية ، وتسجيلها مرتبة منفردة في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2027 ، بمرتبة 376-400 عالمياً ضمن 2297 جامعة من مختلف القارات، فإننا أمام حصيلة متقدمة تقول بتربع "عمان الأهلية" على مساحة الخُمس الأول من مجموع أفضل الجامعات عالمياً، ما يُشرّع الحديث والإفصاح بأننا أمام منجز تصنيفي بلغة الأرقام الموثقة والمعتمدة.

لغة تأخذنا لقراءة هذا التصنيف بدلالات المدخلات بأننا أمام معايير تملكها "عمان الأهلية" لمستويات متقدمة دوناً عن غيرها من الجامعات، والتي يجيئ اولها في "عمان الأهلية" البحث العلمي والدراسات العليا وقد شهد الهيكل التنظيمي للجامعة تحولاً استراتيجياً بفصل البحث العلمي عن الدراسات العليا ليصبح لكل منهما عمادة وكلية مستقلة بهدف تسجيل موقع متقدم للبحث العلمي على خارطة المنافسة العالمية ليس للجامعة فحسب، وانما للتعليم العالي الاردني .

المدخلات المشار اليها، كان لا بد ان يكون ازاءها مخرجات يجيئ ثانيها ما حققته "عمان الأهلية" من سمعة دولية مكنتها من عقد وإبرام برامج شراكات واتفاقيات تعاون أكاديمي مع جامعات عالمية مرموقة، ما مهّد الطريق لها في حصد نسبة لافتة من العدد الإجمالي للطلبة الوافدين (العرب والأجانب) الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ، لتُصنّف "عمان الأهلية" من أبرز الجامعات المستقطبة للطلبة الوافدين على مستوى الأردن والمنطقة العربية، وحازت في عدة تصنيفات دولية مثل تصنيف(QS) على مراكز متقدمة جداً محلياً وعربياً من حيث نسبة وتواجد الطلبة العرب والأجانب إلى إجمالي عدد الطلبة.

وأمام التصنيف موضوع الطرح، لا بد أيضا من النظر الى أذرع الجامعة التي تقف وراء ماكنة انجاز التصنيفات، والحديث هنا عن الذراع المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس من أصحاب الكفاءات الأكاديمية، والدرجات العلمية والزمالات العالمية من جامعات عريقة ، اضافة الى ما تجتهد بشأنه ادارة الجامعة من توفير بيئة جامعية محفزة للابتكار وصقل مهارات الطلبة المعرفية والأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات الثورة الرقمية واحتياجات سوق العمل العالمي الحديث .

وقد أجادت "عمان الأهلية" وأحسنت في نهج الاستمرارية لخططها التطويرية التي طالت بنيتها التأسيسية من حيث المباني والمرافق الحديثة والمختبرات المتقدمة المجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى البيئة الرقمية المتكاملة وأنظمة التعلم الإلكتروني التي تواكب التطور التكنولوجي ما خلق بيئة تعليمية منافسة لكبريات الجامعات العالمية، ما دفع بها لحصد تصنيفات سابقة رفيعة المستوى وضعتها في صدارة المشهد الأكاديمي محلياً وإقليمياً بطبيعة الحال.

نجاحات وانجازات وتصنيفات "عمان الأهلية" حقيقة ثروة وطنية وقيمة مضافة للرصيد الوطني الذي ترجمته الجامعة برفع سمعة التعليم العالي الاردني وبرفدها خزينة الدولة واسهامها في مردود السياحة التعليمية .

ولعل من الجدير ذكره في هذا المقام يتمثل بالعقلية الديناميكية المتطورة التي يتمتع بها رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني والذي أخذ على عاتقه المضي قدماً ودون تردد او النظر لحسابات الربح والخسارة في تطوير الجامعة ومناهجها وكلياتها ومرافقها وعمل على استقطاب خيرة الخيرة من أصحاب الكفاءة والخبرة في مجالات التدريس الجامعي مما ساهم في اختصار الزمن والمسافات بوصول هذا الصرح الأكاديمي لاعلى المراتب العالمية وتصدره قمة الجامعات المحلية .