تدخل حكومي مفاجئ لاحتواء أزمة رونالدو وجيسوس

خبرني - شهدت أزمة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ومدربه جورجي جيسوس تدخلا حكوميا من أجل إنهاء الخلاف.

وتدخل لويس مونينيغرو رئيس وزراء البرتغال في الأزمة التي نشبت داخل معسكر منتخب البرتغال بعدما أجرى اتصالا مع جورجي جيسوس المدير الفني للمنتخب، في اليوم نفسه الذي أعلن فيه النجم كريستيانو رونالدو مغادرة معسكر المنتخب.

وكان كريستيانو رونالدو قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قراره مغادرة معسكر منتخب البرتغال عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده جورجي جيسوس وبعد محادثة مع بيدرو بروينسا.

وقالت صحيفة Observador البرتغالية المتخصصة في الشأن السياسي إن أزمة كريستيانو رونالدو وجورجي جيسوس تحولت إلى قضية دولة في البرتغال.

وأضافت: "رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو أجرى اتصالات هاتفية مع الأطراف الرئيسية في الأزمة، فتحدث مع بيدرو بروينسا وجورجي جيسوس، كما حرص على التحدث مع كريستيانو رونالدو".

وأكدت الصحيفة أن مونتينيغرو كان قلقا من تداعيات مغادرة رونالدو لمعسكر المنتخب ليس فقط على المنتخب والاتحاد البرتغالي بل أيضا على صورة البرتغال وسمعتها على الساحة الدولية.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس البرتغالي السابق مارسيلو ريبيلو دي سوزا دعا إلى الوحدة، مؤكدًا أن الأهم هو الوقوف خلف المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة.

وتأتي هذه التطورات بعد أزمة بدأت عقب مباراة النرويج بعدما بقي رونالدو على مقاعد البدلاء رغم مشاركته في عمليات الإحماء وسط تقارير عن وجود اتفاق سابق بشأن المباريات التي سيشارك فيها خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة الدنمارك خارج أرضه ثم استقبال النرويج يوم الأحد في مدينة بورتو، وسط ترقب لتطورات الأزمة وموقف رونالدو من العودة إلى صفوف المنتخب.