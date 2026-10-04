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  • "أم أطفاله الأربعة".. كيف انتهت علاقة إيلون ماسك وشيفون زيليس؟

"أم أطفاله الأربعة".. كيف انتهت علاقة إيلون ماسك وشيفون زيليس؟

  • 04 أكتوبر 2026
  • 09:30
أم أطفاله الأربعة كيف انتهت علاقة إيلون ماسك وشيفون زيليس

خبرني - أعلنت شيفون زيليس، المديرة التنفيذية في شركة "نيورالينك" ووالدة أربعة من أطفال إيلون ماسك، عبر منصة "إكس" أنها "أُخرجت" من حياة الملياردير، ما أثار تكهنات واسعة حول انفصالهما.

وجاء هذا المنشور بعد أن لاحظ متابعون أن ماسك ألغى متابعته لزيليس على المنصة.

وأشارت زيليس، التي يتابعها أكثر من 620 ألف شخص، إلى أن الانفصال وقع بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق.

وأعربت عن تمنياتها بأن يبقيا صديقين وشريكين في تربية أطفالهما الأربعة، الذين هم: التوأمان سترايدر وأزور المولودان عبر التلقيح الاصطناعي، وأركاديا، وسيلدون لايكرجوس، معربة عن امتنانها لهم.

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