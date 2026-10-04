هل يسبّب ركوب السيارات الكهربائية الشعور بالدُوار الحركي؟

خبرني - بعد نحو أربعين دقيقة من انطلاق الرحلة، طلبتْ لُولا بيْرد من صديقها أن يوقف السيارة على جانب الطريق، لأنه لم يعُد في استطاعتها احتمال شعور قويّ بالغثيان.

وعلى الأرض، بجوار السيارة المتوقفة، أخذتْ لولا تتقيأ ما في جوفها.

وتؤكد لولا، البالغة من العمر 24 عاماً - والتي تسكن في شمال لندن – أنها لم تختبر قطّ "دوار الحركة"، قبل أن يشتري صديقها سيارة كهربائية قبل مُضيّ عامين.

ومنذ ذلك الحين، وكلما رافقتْ لولا صديقها في رحلة طويلة عبر هذه السيارة، يعتادُها شعور شديد بالغثيان، على نحوٍ دفعها إلى أن تطلب منه تغيير هذه السيارة.

وليست لولا وحدها التي تعاني هذا الشعور؛ فلقد تحدث آخرون إلى بي بي سي نيوز، سواء عن أنفسهم أو بالنيابة عن أطفالهم، قائلين إنهم يشعرون بالدوار الحركي عندما يركبون سيارة كهربائية.

لكنْ، في الوقت نفسه، يرى كثيرون من قائدي السيارات الكهربائية أنه لا يوجد في الأمر ما يدعو إلى القلق.

وإذن، فكيف نفسّر هذه التقارير التي تتحدث عن شعور البعض بالدوار لدى ركوب سيارة كهربائية؟

تقول آيرين دي جوليو، الباحثة بكلّية كينجز لندن، إن الدراسات حتى الآن تشير إلى أن بعض الناس يشعرون بالدوار جرّاء ركوب السيارات الكهربائية أكثر مما يشعرون به في السيارات غير الكهربائية.

أيضاً من شيكاغو، نيكولاس هاك، المتخصص في بحوث الدُوار، رصد شكوى العديد من المرضى بأنهم "يكونون أكثر عرضة للشعور بدوار الحركة" أثناء ركوب سيارات كهربائية.

ويقول هاك: "سمعت عن ذلك مرّات عديدة"، بمعدّل اثنين من المرضى كل شهر يتحدثان عن الشعور بدوار الحركة أثناء ركوب سيارات كهربائية.

لكن البحث في هذا الصدد لا يزال في مراحله الأولى، وليس هناك ما يكفي من الأدلة للقطع بشيء، وفقاً لما يقول باحثون.

ومن هؤلاء، بيل ييتس، الباحث المتخصص في دوار الحركة بجامعة بيتسبرغ الأمريكية، والذي يؤكد أن البحث في هذه النقطة لا يزال في بداياته المبكرة، مشيراً إلى أن "هناك روايات العديد من الأشخاص عن تجاربهم، لكنْ لحدّ الآن لم تُجرَ أبحاث كافية وجادّة" في هذا الصدد.

"رائعة في القيادة ولكن ..."

عندما كان مارك كويغ يفكّر في شراء سيارة جديدة، في العام الماضي، بدتْ له السيارة الكهربائية خياراً مثالياً، نظراً لانخفاض تكاليف تشغيلها.

يقول كويغ، البالغ من العمر 45 عاما، والذي يعيش في مقاطعة لينكولنشير بإنجلترا، إن سيارته الكهربائية الجديدة اللامعة بدت "رائعة" في القيادة، لكنه سرعان ما لاحظ أن ابنته ذات التسعة أعوام تشعر بالدوار لدى ركوب هذه السيارة على نحو أشدّ مما تشعر به في غيرها.

ولفت مارك إلى أنه هذه الصبيّة كانت في السابق تستشعر الدوار بعد قطع ما لا يقلّ عن 600 ميل بالسيارة غير الكهربائية، أما الآن، فهي لا تحتاج إلى أكثر من 30 دقيقة في السيارة الكهربائية حتى تشعر بالدوار.

ويذكر مارك أن ابنته تقيأت في أثناء رحلة قريبة بالسيارة الكهربائية، كما لم تفعل أبداً من قبل.

ولا يصيب دوار الحركة كل الذين يركبون السيارات الكهربائية؛ وقد تواصلتْ بي بي سي نيوز مع العديد من مالكي هذه السيارات، الذين أكدوا أنهم وأقاربهم لا يشعرون بالدوار في أثناء ركوبها.

فيما قال البعض إنهم يشعرون بالدوار في السيارات الكهربائية بدرجة أقلّ مما يشعرون به في السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.

ڤيكي إدموندز، الرئيسة التنفيذية لرابطة قائدي السيارات الكهربائية في إنجلترا (إيڤا)، تقول إن الشعور بدوار الحركة ليس مما يشغل بال أعضاء الرابطة، مؤكدة أن هذا الأمر "لم يستحق أن يُطرح للنقاش".

لكنّ شركة شبنغ الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تمتلك العديد من المعارض في أنحاء المملكة المتحدة، سبق وناقشت القضية علانيةً، مؤكدة للناس الذين لاحظوا وجود رابط بين ركوب السيارات الكهربائية والشعور بالدوار، أن شعورهم لم يكن خطأً ولا خيالاً، وإنما هو ناجم عن "آثار جانبية للطريقة التي تُصمّم بها السيارات الكهربائية".

يرى الباحث نيكولاس هاك، أن الشعور بالدوار الحركي يأتي نتيجة "عدم توافق في الإشارات الحسيّة"، موضحاً أن أجسامنا تعتمد على ثلاثة مدخلات حسية رئيسية لتدرك أننا نتحرك – هذه المدخلات تتمثل فيما نرى بأعيننا؛ وما نسمع عبر جهاز في الأذن الداخلية؛ وما تُحسّه ألياف موجودة في أجسامنا.

"وعندما يكون أحد هذه المدخلات الثلاثة غير متوافق مع المدخلَين الآخرَين - كأنْ تكون حاسة الرؤية مشغولة بالهاتف المحمول وغيرَ مدرِكةٍ للإشارات البصرية الدالة على الحركة – فإن الشخص يمكن أن يُصاب بدوار الحركة"، وفقاً للباحث.

وتفسر الأبحاث كثافة الشعور بدوار الحركة لدى ركوب السيارات الكهربائية مقارنةً بالسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.

وتعزو ذلك إلى أننا اعتدنا لدى ركوب السيارات التقليدية أن نربط بين تحرّك السيارة وصوت المحرّك بداخلها؛ ويختلف صوت المحرّك الداخلي في السيارات الكهربائية - من حيث الإشارات السمعية والاهتزازات – عمّا اعتدنا عليه في السيارات التقليدية، وهو ما يُصيبنا بالدوار، لا سيما عند زيادة السرعة، وفقاً لـ آيرين دي جوليو، الباحثة بكلّية كينجز لندن.

وهناك سبب آخر، يتمثل في عملية "الفرملة التجدّدية" في السيارات الكهربائية، عندما يرفع قائد السيارة قدمه من فوق دواسة البنزين، لتبدأ السيارة في خفض سرعتها موجّهة الطاقة إلى تغذية البطارية.

ويقول الخبراء إنه ينبغي أن تجري هذه العملية على نحو سلس وبرفق، تجنُّباً للخفض الحاد في السرعة، "على نحو قد يترك الراكب في السيارة يتمايل بقوة للخلف ثم للأمام في غضون لحظة"، وفقاً للباحث نيكولاس هاك.

هذا الشعور تحديداً، رصدتْه كارولين لي، ذات الـ 24 عاما، والتي تعيش في كاليفورنيا، مؤكدة أنها تشعر بدوار شديد عندما ترافق صديقها في سيارته الكهربائية في رحلات داخل مدن مزدحمة.

وتؤدي عملية "الفرملة التجددية" إلى ترسيخ الشعور لدى الراكب بأن السيارة متوقفة طوال الوقت بينما هي في حقيقة الأمر تتحرك – ما يُصيب الشخص بالدوار.

كذلك، يمكن لقائد السيارة الكهربائية زيادة وخفض السرعة بمعدلات أسرع مما يمكن مع السيارات التقليدية، في سبب آخر تعزو إليه الباحثة دي جوليو إمكانية شعور راكب السيارة الكهربائية بالدوار الحركي.

لكن ڤيكي إدموندز، الرئيسة التنفيذية لرابطة قائدي السيارات الكهربائية في إنجلترا، تقول إن هذا الشعور بالدوار ناجم عن "عوامل أخرى" لا تتعلق بالسيارة نفسها بقدر ما تتعلق بالطريقة التي يقود بها السائق السيارة، لا سيما وأن السيارات الكهربائية تتمتع بإمكانات جديدة تحتاج بعض الوقت ريثما يعتاد عليها السائقون.

ويقول الباحث نيكولاس هاك إن شعور بعض الناس بالدوار الحركي ربما كان نتيجة لجينات وراثية لا علاقة لها بنوع المركبات؛ كما يقول خبراء إن النساء والأطفال أكثر عرضة للشعور بالدوار من غيرهم من فئات المجتمع.

وتشير إحصاءات إلى أن الدوار يبلغ ذروته بين الفئة العمرية التي تتراوح بين ثمانية وعشرة أعوام.

حافظ على ثبات رأسك، وافتح النافذة

وفي ظل تنامي شعبيتها، يصبح تفادي ركوب السيارات الكهربائية بمثابة تحدٍّ للكثيرين.

وارتفع عدد السيارات الكهربائية المسجّلة في المملكة المتحدة بنحو 40.5 في المئة خلال الفترة ما بين أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لأحدث إحصاءات وزارة النقل البريطانية.

وفي نهاية يونيو/حزيران 2026، بلغت نسبة السيارات الكهربائية حوالي 5.8 في المئة من إجمالي السيارات المرخّصة على الطرُق البريطانية، وفق ما أظهرت الإحصاءات.

عِلماً بأنه ابتداءً من عام 2030، سيُحظر في المملكة المتحدة بيع سيارات جديدة تسير بالوقود أو الديزل بشكل كامل.

وتقول لوسيندا هاريسون، ذات الـ 24 عاما، والتي تعيش في لندن، إنها عادة ما يتصادف أن تكون سيارات الأجرة التي تحجزها "سيارات كهربائية"، ما يصيبها بالرعب بسبب ما تستشعره أثناء الرحلة من غثيان وعرق ورطوبة.

وقد بلغ الأمر بـهاريسون أنها لا تحتاج إلى أكثر من خمس دقائق فقط في سيارة كهربائية حتى تشعر بهذا الدوار.

ويوصي خبراء رُكّاب السيارات الكهربائية الذين يشعرون بالدوار الحركي، باتبّاع عدد من الخطوات التي قد تساعد في تخفيف هذا الشعور:

تطلّع عبر زجاج السيارة الأمامي ولا تتطلع إلى الهاتف المحمول أو تقرأ كتاباً

احرص على تأمين مقعد في مقدمة السيارة بعيداً عن المقاعد الخلفية قدر المستطاع، وفي حال اضطررت إلى ذلك، فاحرص على الجلوس في الوسط بحيث تتمكن من التطلع عبر زجاج السيارة الأمامي

حافظ على ثبات رأسك عبر الاتكاء إلى مسند الرأس الخلفي

اجلس متمكناً بالاتكاء على المقعد للخلف

تنفّس بانتظام

افتح النافذة لتجديد الهواء

تناول أقراص مضادة للدوار عند الحاجة، على أنها قد تسبّب النعاس

قبل الرحلات الطويلة، احرص على أن تكون مرتوياً، ونَم جيداً، ولا تتناول أطعمة غنية بالدهون والزيوت

ويقول الخبراء إن اعتياد السفر في رحلات طويلة بالسيارات الكهربائية كفيل بتبلُّد الشعور بالدوار الحركي، حيث يتأقلم الجسم.