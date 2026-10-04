صورة للظواهري وتعليقات متطرفة.. جديد مساعد طيار فلاي دبي

خبرني - فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في الإمارات مع همام الهمامي مساعد طيار رحلة فلاي دبي التي تعرضت يوم الأربعاء الماضي لمحاولة هجوم كاد يؤدي إلى موت نحو 180 شخصا، كشفت منشورات الهمامي إشارات وإثباتات على تطرفه.

فبعد الهجوم الفاشل على الطائرة، ظهر منشوران على الحساب الشخصي للهمامي على منصة "لينكد إن". إذ تضمن أحد المنشورين صورة لأيمن الظواهري، الذي تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن.

صورة الظواهري

كما أظهر أحد المنشورين بعد نحو 9 ساعات من الهجوم الفاشل، مقطع فيديو لطائرات إسرائيلية، تلاه عرض صور ضم انتحارياً والظواهري.

في حين لم يتضح من نشر تلك المنشورات أو ما إذا كان قد جرى جدولتها مسبقاً للنشر، لا سيما أن حساب "لينكد إن" علق لاحقاً، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن".

كما أظهرت تعليقات سابقة للهمامي على إكس، تحت اسم @pilothamam تفكيرا متطرفا ضد النساء، وترحيبا بتعنيف المرأة وضربها عند الحاجة.

ففي إحدى المناقشات، كتب على حسابه في إكس مخاطباً امرأة: "سأدوس على رأسك وأمسح الأرض بك وأجعلك عبرة للآخرين ثم أطلقك".

وفي منشور آخر، بدا فيه أنه يؤيد روسيا أثناء دفاعه عن العنف ضد النساء، إذ علّق على نقاش حول رجل ضرب امرأة قائلاً: "لقد منحها صفعة استباقية لتعيد تعريف حدودها، تماماً كما صفعت روسيا أوكرانيا لإعادة رسم حدودها".

كما اعتبر في أحد التعليقات أن النساء أصبحن أكثر جرأة لأنهن "في مأمن من العقاب"، وأضاف أن المرأة في بعض مناطق الشرق الأوسط إذا أغضبت زوجها "تنام على صفعة وتستيقظ على صفعة".

هذا وبينت التحقيقات حتى الآن أن المشتبه به تصرف بمفرده، ولم تكن له أي صلات بإيران، وفق ما أوضح مسؤولان أميركيان لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويواجه الهمامي البالغ من العمر 29 عاماً والمولود لأب عماني وأم سورية، اتهامات بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي، عبر استخدام فأس الطوارئ الموجودة على متن طائرة "بوينغ 737 ماكس" للاعتداء على قائد الطائرة الهندي سميت ماششار.