بالفيديو... إعصار قمعي نادر يضرب بلدة أسترالية

خبرني - اجتاح إعصار قمعي "تورنادو" بلدة أسترالية، مما أدى إلى تطاير الأثاث الخارجي وإثارة صرخات الذهول لدى المارة.

ضرب الإعصار بلدة أولادولا التي تقع على بعد ما يزيد قليلاً عن 226 كيلومتراً (140 ميلاً) جنوب سيدني- بعد ظهر يوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الإعصار وهو يجتاح حياً سكنياً، بينما كانت الرياح القوية والأمطار تضرب المنازل والحدائق بعنف.

In a matter of seconds, powerful winds sent tables, chairs and umbrellas flying as a tornado ripped through a waterfront cafe in Ulladulla, Australia. 🌪️ https://t.co/LK3EbZuDEu — AccuWeather (@accuweather) October 3, 2026



وذكرت هيئة البث الوطنية (ABC) أن فرق الطوارئ تلقت أكثر من اثنتي عشرة مكالمة بشأن الإعصار، حيث تسببت الرياح في سقوط أشجار على خطوط الكهرباء.

وقال جوليوس ماتشادو، وهو صاحب مقهى محلي، لوسيلة الإعلام إن العاصفة ضربت في "لمحة بصر".

وأضاف: "اضطررنا للإغلاق مبكراً للقيام بأعمال التنظيف... تحطمت جميع الأكواب والأطباق وتناثرت في كل مكان؛ لقد كان الوضع فوضوياً للغاية".

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي بأن حدوث إعصار في منطقة مأهولة بالسكان كهذه يُعد أمراً نادراً.

وقال المكتب: "من غير المألوف للغاية رؤية إعصار في منطقة ذات كثافة سكانية عالية كهذه".

وتابع: "لحقت أضرار بالممتلكات وسقطت الأشجار".

تُعد الأعاصير القمعية ظاهرة نادرة نسبياً في أستراليا؛ إذ يشير مكتب الأرصاد الجوية إلى وقوع حوالي 50 إعصاراً سنوياً.

وقد ضرب الإعصار المنطقة في وقت كانت فيه مساحات واسعة من شرق وجنوب أستراليا تتعرض لعواصف شديدة وأمطار غزيرة.

وفي سيدني، أكبر مدن أستراليا، حولت الأمطار الغزيرة الشوارع إلى أنهار خلال هطول كثيف للمطر مساء السبت.