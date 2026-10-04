خبرني - شاركت الممثلة العالمية أنجلينا جولي صورا لغزة، تظهر حجم الدمار الذي حل بالقطاع الفلسطيني منذ أكتوبر 2023.

وعلقت جولي في منشور على حسابها في إنستغرام اليوم الأحد كاتبة: "يمكنك الآن فتح Google Earth ورؤية ما جرى في غزة.. فلقد تحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض. وتعرضت المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية التي كان السكان يعتمدون عليها للبقاء لأضرار جسيمة أو دُمّرت بالكامل.



كما أضافت الممثلة الناشطة في مجال حقوق اللاجئين أن "تحليلا للأقمار الصناعية أجرته الأمم المتحدة أظهر أنه حتى 16 يونيو/حزيران 2026، تضرر 82% من مباني غزة. فيما قُدِّر بأن نحو ثلثي المباني دُمّرت بالكامل."

إلى ذلك، أشارت إلى أنه "مع اقتراب فصل الشتاء، يحتاج 1.98 مليون شخص، أي ما يعادل 94% من سكان غزة، إلى مساعدات للإيواء والمواد الأساسية، في حين لا تزال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء تواجه قيوداً وتأخيرات في الوصول.

هذا واعتبرت أن Google Earth عرض حجم الدمار المادي بوضوح استثنائي، لكن "ما لا يمكنه إظهاره هو معنى العيش وسط هذا الدمار، وما حدث للعائلات التي قُتل أفرادها، وكيف تبدو الحياة بالنسبة للناجين"



وختمت مشددة على أن "الناس بحاجة إلى مأوى قبل حلول الشتاء"، مؤكدة أهمية وصول المساعدات والإمدادات الطبية إلى المستشفيات.

يشار إلى أنه سبق لجولي التي شغلت منصب المبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أدانت الحرب الإسرائيلية الجارية في غزة، وسلطت الضوء على معاناة الفلسطينيين في القطاع المدمر، والمحروم من أبسط مقومات العيش، بينما تواصل إسرائيل عرقلة دخول المساعدات رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي.