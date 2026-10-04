ابتكار ضمادة معدنية لوقف النزيف

خبرني - ابتكر علماء من جامعة نوفوسيبيرسك ضمادة جديدة لوقف النزيف، مصنوعة من معدن الزيوليت، وحصلوا على براءة اختراع لها.

ووفقا لبراءة الاختراع، تساعد هذه الضمادة على وقف النزيف بسرعة، مع تقليل خطر حدوث مضاعفات، مثل ارتفاع درجة حرارة الأنسجة أو الالتهاب.

والزيوليت معدن ذو بنية مسامية يمكنه تسريع تخثر الدم. إلا أن عوامل وقف النزيف المصنوعة من الزيوليت والموجودة على شكل حبيبات سائبة تصبح شديدة السخونة عند ملامستها للأنسجة، ما قد يسبب حروقا. ولمعالجة هذا العيب، ابتكر العلماء مادة جديدة تتمثل في ضمادة مثبتة عليها طبقة رقيقة ومتجانسة من الزيوليت الصناعي.

وصنع المبتكرون في البداية بلورات ذات حجم وشكل محددين، ثم حضروا معلقا مائيا باستخدام مادة رابطة آمنة، وشبعوا بها قاعدة من القماش. وبعد ذلك، جُففت القاعدة وثُبت المعدن في مكانه عن طريق تسخينه لفترة وجيزة. ثم غُسلت المادة بالموجات فوق الصوتية لإزالة الجزيئات السائبة.

ووفقا لبراءة الاختراع، يتعلق هذا الاختراع بإنتاج عوامل موضعية سريعة المفعول لوقف النزيف الشعيري والوريدي والشرياني أثناء العمليات الجراحية وفي حالات الإسعافات الأولية.

ولاختبار المادة، قاس العلماء زمن تخثر بلازما الدم في وجود الزيوليت المصنع، وقارنوه بعامل مرقئ قياسي، هو الكاولين الطبيعي. وأظهرت المادة المطورة فعالية مماثلة.

بعد ذلك، جرى إعداد مادة مركبة من الضمادة المشبعة بالزيوليت، واختُبر مدى التصاق الجزيئات بالألياف. وأظهرت النتائج أنه بعد الشطف والمعالجة بالموجات فوق الصوتية، بلغت نسبة الاحتفاظ بالزيوليت 90-95%، كما كان توزيع البلورات منتظما وفي طبقة واحدة.

ويقول المبتكرون: "النتيجة هي زيادة فعالية السيطرة على النزيف مع تعزيز سلامة المادة في الوقت نفسه، بفضل التثبيت القوي والترسيب المنتظم أحادي الطبقة لجزيئات الزيوليت على الألياف".