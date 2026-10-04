ما تأثير الضغط الجوي المرتفع على الصحة؟

خبرني - تشير الدكتورة يوليا مورياكوفا، أخصائية أمراض القلب، إلى أن ارتفاع الضغط الجوي بحد ذاته ليس خطيرا. لأن الفرق 15-20 مليمترا ضئيل، والجسم يتكيف مع هذه التقلبات تلقائيا.

ووفقا لها، قد يشعر الإنسان في أيام ارتفاع الضغط الجوي بالخمول والنعاس والدوار الخفيف، لكن لا توجد علاقة مباشرة بين هذه الأعراض وارتفاع الضغط الجوي، في حين أن تغيرات الطقس وقلة النوم والتوتر والجفاف قد يكون لها تأثير أكبر. لذلك، إذا شعر الشخص بتوعك، فمن الأفضل قياس ضغط دمه أولا.

وبالإضافة إلى ذلك، توصي الطبيبة الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب، واضطرابات نظم القلب، وكذلك من سبق أن أصيبوا بنوبة قلبية أو جلطة دماغية، بإيلاء صحتهم اهتماما خاصا خلال فترات تغير الطقس.

وتقول: "يُنصح في مثل هذه الأيام بقياس ضغط الدم صباحا ومساء، أثناء الراحة، وتسجيل القراءات. كما يجب تناول الأدوية وفقا للوصفة الطبية، من دون تعديل الجرعة تبعا لتغيرات الطقس. ومن المهم تجنب انخفاض حرارة الجسم وارتداء ملابس مناسبة للطقس، وهذا مهم بشكل خاص في الصباح عندما تكون درجات الحرارة منخفضة".