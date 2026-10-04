ترمب: إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي وسيتخذ قرارا بشأنها.

وأوضح ترمب في تصريحات صحفية أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات.

وقال ترمب إن العمليات العسكرية الأميركية قوضت قدرات طهران النووية. كما انتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وجدد ترمب تصريحاته بأن واشنطن لن تسمح مطلقا لإيران بالحصول على سلاح نووي. وشدد على أن هذا الأمر غير قابل للنقاش في أي تسوية.

وأشار ترمب إلى أن حرب إيران ستنتهي قريبا سواء عبر التوصل إلى اتفاق أو من خلال عمل عسكري.

ووصف ترمب وضع إيران بأنه سيئ مشيرا إلى تراجع كبير لقدراتها العسكرية والاقتصادية.

أفاد موقع أكسيوس يوم السبت بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد يوم الجمعة لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جيه. دي فانس ترأس الاجتماع.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ترمب لم تعلن عن هذا الاجتماع غير المعتاد على الإطلاق.

وكانت آخر مرة عُقد فيها اجتماع مماثل في يونيو (حزيران) 2025، أي قبل أيام فقط من شن إسرائيل حرباً ضد إيران.

ومن بين المشاركين الآخرين بحسب التقرير: وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.