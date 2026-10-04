الريال الإيراني عند قاع جديد.. وطهران تتهم واشنطن

خبرني - مع استمرار الصراع بين أميركا وإيران، ومواصلة الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، واصل الريال الإيراني تراجعه، فيما أعلن البنك المركزي ضخ ما يصل إلى ملياري دولار لدعم العملة.

وأوضح موقع بون باست دوت كوم الذي يتابع السوق الحرة أن سعر بيع الدولار الأميركي بلغ أمس السبت نحو 2.688 مليون ريال ارتفاعا من 2.632 مليون الجمعة.

بينما أفاد موقع الأنشاند دوت كوم بأن سعر الدولار بلغ أمس2.695 مليون ريال.

في حين بدأت البنوك الحكومية بيع ما يصل إلى ملياري دولار لدعم العملة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضي.

" توقعات مضللة من مسؤولين أميركيين"

في المقابل، حمَّل مهدي دارابي، مساعد محافظ البنك المركزي للشؤون المتعلقة بالنقد الأجنبي، مسؤولية تراجع الريال جزئيا لما قال إنها توقعات مضللة من مسؤولين أميركيين بانهيار الاقتصاد الإيراني. وقال دارابي للتلفزيون الإيراني "يجري الترويج لفكرة أن الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار... والعدو يستخدم ذلك للتأثير في سعر صرف عملتنا" مضيفا أن الهبوط الحالي للريال مؤقت.

ومع تجاوز معدل التضخم 70 بالمئة، أصبحت الحياة في إيران أشد صعوبة على المواطنين العاديين الذين لا يستطيعون تحمل كلفة الاحتياجات الأساسية أو الإيجار، في وقت يقطع فيه الحصار الأميركي شريان الدولة المالي المتمثل في صادرات النفط.

فيما أكدت الإدارة الأميركية أنها ستواصل الضغط على إيران وتمنعها من الاستفادة من تصدير نفطها، عبر مواصلة الحصار البحري. وشدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على أن الحصار لا يزال محكما وصارما.

من جهته، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً إلى أنه سيتخذ قرارات مهمة بشأن إيران، لافتاً إلى أن الأمر سيمضي "بالطريقة السهلة أو الصعبة" على حد قوله.

وكانت طهران قدمت أواخر الشهر الماضي (سبتمبر) خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، مقابل وقف الحصار البحري الأميركي، ورفع الحظر عن صادراتها المجمدة في الخارج. إلا أن إدارة ترامب رفضتها، متمسكة بمطالبتها الجانب الإيراني بتقديم تنازلات في الملف النووي.