الاتحاد المصري ينهي الجدل ويحسم مصير حسام حسن

خبرني - حسم اتحاد الكرة المصري موقفه من مستقبل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في ظل حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الأخيرة وتعرضه للعديد من المشاكل مع أفراد المنتخب.

ورد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على الأنباء التي ترددت حول إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن حال تقدمه بتقرير رسمي حول ما حدث في رحلة جنوب السودان.

وأوضح الدرندلي أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يقف كاملا خلف الجهاز الفني ويدعمه بكل قوة في مهمته الحالية.

وقال الدرندلي في تصريحات لقناة "أون سبورت" إن إبراهيم حسن تجاهل مصافحته والتعامل معه حين كان رئيسا لبعثة المنتخب في رحلة جنوب السودان.

وأضاف: "لم نقصر في دعم المنتخب وحضرنا كافة التدريبات ولم يحدث أي خلاف مباشر بين إدارة الاتحاد المصري والجهاز الفني".

وعن إمكانية الإطاحة بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن حال تقدمه بتقرير رسمي، قال الدرندلي إن الجهاز الفني لن يرحل عن قيادة الفراعنة إذا تقدم بتقريره.

وأضاف: "ليست القصة استمرار الجهاز الفني من عدمها ومن الطبيعي أن يكتب رئيس البعثة تقريره والقرار يكون لمجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة".

وأشار إلى أن الاتحاد المصري لا يتخذ قرارات متسرعة وينظر لاستقرار المنتخب، كما أنه لا يقوم بتصفية الحسابات".

وكان منتخب مصر قد فاز على حساب مضيفه جنوب السودان بنتيجة 5-0، في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.