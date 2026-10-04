*
الاحد: 04 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • العراق: نقل مليوني برميل من النفط الخام إلى خارج مضيق هرمز

العراق: نقل مليوني برميل من النفط الخام إلى خارج مضيق هرمز

  • 04 أكتوبر 2026
  • 08:49
العراق نقل مليوني برميل من النفط الخام إلى خارج مضيق هرمز

خبرني - أعلنت شركة نواقل النفط العراقية، السبت، تنفيذ عملية نقل مليوني برميل من النفط الخام العراقي بوساطة ناقلة عملاقة من نوع (VLCC) إلى خارج مضيق هرمز، فيما أكدت العمل على شراء وامتلاك نواقل متخصصة لنقل النفط الخام، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال المدير العام للشركة، علي قيس، إنّ "الشركة، واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبإشراف مباشر من وزير النفط، أُوكلت إليها ولأول مرة منذ عقود مهمة نقل كميات من النفط الخام المنتج والعبور بها إلى خارج مضيق هرمز، في خطوة تنقل جانباً من عمليات بيع النفط العراقي من صيغة التسليم في ميناء البصرة إلى نقله خارج المضيق".

وأضاف، أن "الشركة أجرت مباحثات عدة مع شركات متخصصة، وتمكنت لأول مرة من توفير ناقلة عملاقة من نوع (VLCC)، جرى تحميلها بكمية مليوني برميل من النفط الخام ونقلها إلى خارج المضيق، بما يتيح لشركة تسويق النفط الاستفادة من فرص بيع وتسعير أفضل".

وتابع، أن "هناك توجيهات مستمرة للتباحث مع الجهات المعنية وإيجاد الفرص المناسبة، وبأسرع وقت ممكن، لشراء وامتلاك نواقل متخصصة بنقل النفط الخام"، مؤكداً أن "الهدف هو تطوير قدرات شركة نواقل النفط العراقية بما يمكنها من منافسة الشركات المماثلة في دول المنطقة".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الريال الإيراني عند قاع جديد.. وطهران تتهم واشنطن
الريال الإيراني عند قاع جديد.. وطهران تتهم واشنطن
  • 2026-10-04 08:53
ارتفاع حاد للتضخم بمنطقة اليورو مدفوع بأسعار الطاقة
ارتفاع حاد للتضخم بمنطقة اليورو مدفوع بأسعار الطاقة
  • 2026-10-04 03:35
ترجيح رفع أسعار عصر الزيتون في الأردن
ترجيح رفع أسعار عصر الزيتون في الأردن
  • 2026-10-03 21:38
كتلة غرفة صناعة عمّان برئاسة الجغبير تفوز بجميع مقاعد مجلس الادارة
كتلة غرفة صناعة عمّان برئاسة الجغبير تفوز بجميع مقاعد مجلس الادارة
  • 2026-10-03 20:42
العمل : تسوية 33 نزاعا عماليا منذ بداية 2026
العمل : تسوية 33 نزاعا عماليا منذ بداية 2026
  • 2026-10-03 16:47
28% من تجارة الأردن تمر عبر باب المندب.. اضطرابات الممر ترفع كلف الشحن والتأمين
28% من تجارة الأردن تمر عبر باب المندب.. اضطرابات الممر ترفع كلف الشحن والتأمين
  • 2026-10-03 15:14