العراق: نقل مليوني برميل من النفط الخام إلى خارج مضيق هرمز

خبرني - أعلنت شركة نواقل النفط العراقية، السبت، تنفيذ عملية نقل مليوني برميل من النفط الخام العراقي بوساطة ناقلة عملاقة من نوع (VLCC) إلى خارج مضيق هرمز، فيما أكدت العمل على شراء وامتلاك نواقل متخصصة لنقل النفط الخام، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال المدير العام للشركة، علي قيس، إنّ "الشركة، واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبإشراف مباشر من وزير النفط، أُوكلت إليها ولأول مرة منذ عقود مهمة نقل كميات من النفط الخام المنتج والعبور بها إلى خارج مضيق هرمز، في خطوة تنقل جانباً من عمليات بيع النفط العراقي من صيغة التسليم في ميناء البصرة إلى نقله خارج المضيق".

وأضاف، أن "الشركة أجرت مباحثات عدة مع شركات متخصصة، وتمكنت لأول مرة من توفير ناقلة عملاقة من نوع (VLCC)، جرى تحميلها بكمية مليوني برميل من النفط الخام ونقلها إلى خارج المضيق، بما يتيح لشركة تسويق النفط الاستفادة من فرص بيع وتسعير أفضل".

وتابع، أن "هناك توجيهات مستمرة للتباحث مع الجهات المعنية وإيجاد الفرص المناسبة، وبأسرع وقت ممكن، لشراء وامتلاك نواقل متخصصة بنقل النفط الخام"، مؤكداً أن "الهدف هو تطوير قدرات شركة نواقل النفط العراقية بما يمكنها من منافسة الشركات المماثلة في دول المنطقة".