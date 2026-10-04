السير تحذر من مشتتات القيادة وتغيير المسارب المفاجئ

خبرني - حذّر ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب مصعب المرايات، الأحد، السائقين من استخدام "المشتتات" أثناء القيادة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، داعيا إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور وإعطاء حق الأولوية.

وقال المرايات، إن استخدام الأمور التي تشتت انتباه السائق أثناء القيادة يعد سببا رئيسيا للحوادث، ويفقد سائق المركبة السيطرة عليها عند وجود أي عائق، مهما كانت سرعتها.

وتشمل مشتتات الانتباه أثناء القيادة استخدام الهاتف المحمول، وإرسال الرسائل أو تصفح التطبيقات، والانشغال بضبط أنظمة الملاحة أو أجهزة المركبة، وتناول الطعام والشراب، والالتفات إلى الركاب أو أي أمر آخر يصرف نظر السائق أو تركيزه عن الطريق.

وأضاف أن على السائقين الالتزام بالمسارب وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ، إلى جانب عدم الوقوف أو التوقف في المواقع الحيوية والطرق التي قد يؤدي التوقف فيها إلى إعاقة حركة السير.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات مرورية عبر تطبيق "سند"، مشيرا إلى أن إدارة السير تتعامل معها وفق القانون وبسرية تامة.

وفي ما يتعلق بالحالة المرورية، قال المرايات؛ إن بداية الأسبوع تشهد حركة قوية على مداخل ومخارج العاصمة، مع كثافات على مخارج الأنفاق والجسور والدوارات والتقاطعات.

وأشار إلى أن كوادر إدارة السير تعمل على سحب وتفريغ الحركة والحفاظ على انسيابيتها، مع تعزيز الانتشار في محيط المدارس والجامعات والمحاور الرئيسية، والتعامل بسرعة مع أي عوائق.

وبيّن أن كثافات تشهدها حركة السير القادمة من المحافظات باتجاه العاصمة، خصوصا عند مخرج نفق صويلح باتجاه خلدا، ومخرج خلدا باتجاه نفق المدينة الطبية، فيما تعمل كوادر إدارة السير على تنظيم الحركة والمحافظة على انسيابيتها.

وأوضح أن غرفة التحكم المروري تعمل على إعطاء بعض الأولوية لإشارة الثامن للتخفيف من الضغط على نفق المدينة الطبية ونفق خلدا، مع متابعة الحركة باتجاه منطقتي النهضة وطريق المطار.

وفي طريق المطار، لفت المرايات إلى وجود كثافة على مدخل جسر الأمير حسين للسير القادم من جهة الإرسال ومحافظات الجنوب، فيما تعمل الكوادر على سحب وتفريغ الحركة باتجاه الملتقى.

وأضاف أن دراجة متجولة تعمل ضمن الاختصاص على طريق المطار للتعامل السريع مع أي عائق، نظرا إلى تأثير الأعطال في هذا الطريق على الحركة المرورية، إلى جانب وجود ونش في الموقع للتعامل مع المركبات التي تحتاج إلى سحب.

وأشار إلى استمرار متابعة الحركة باتجاه السابع وجسر الملك زين الشرف وشارع زهران، مع العمل على سحب وتفريغ السير القادم من طريق المطار.

وفي محور دوار الداخلية، قال المرايات إن الكوادر تعمل على سحب وتفريغ الحركة القادمة من شارع الاستقلال وجسر القصور والمربط، مع المحافظة على انسيابية الحركة في نفق الداخلية باتجاه الشميساني والرابع.

وأضاف أن إدارة السير تتابع الحركة في محيط الدوار الرابع وشارع زهران، إضافة إلى محاور المدينة الرياضية والتخصصي والداخلية، من خلال غرفة العمليات والمجموعات الميدانية والدراجات المتجولة.

وفي نفق خلدا، أوضح أن كوادر إدارة السير تعمل على تفريغ الحركة القادمة من صويلح باتجاه المدينة الطبية، مع متابعة المداخل الفرعية وإعطاء حق الأولوية، فيما تشهد الحركة على الاتجاه المقابل سرعات وتباعدا.

وبيّن أن غرفة العمليات تتابع كذلك الحركة على جسر الجامعة ومحيط نفق الواحة، مع استمرار انتشار كوادر إدارة السير في المحاور الرئيسية.

وفي ما يتعلق بآليات المتابعة، أوضح المرايات أن "كاميرا رداء الشرطي" تتيح مراقبة الحركة المرورية ميدانيا وإرسال رقيب السير إلى المواقع التي تحتاج إلى تدخل، كما تتيح متابعة التفاصيل وإعطاء التعليمات مباشرة.

وأشار إلى أن نظام تحديد المواقع يستخدم لمراقبة الحركة وإرسال مجموعات إدارة السير إلى المداخل الفرعية ومحيط المدارس والجامعات، بحسب الحاجة.

ودعا المرايات السائقين إلى الاتصال على الرقم 911 عند تعطل مركباتهم داخل الأنفاق أو الجسور، لتمكين كوادر إدارة السير من الوصول إلى الموقع والتعامل مع العطل بسرعة.