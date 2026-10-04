هواة صيد في العقبة يطالبون بفتح مواقع جديدة للصيد من الشاطئ

خبرني - طالب مواطنون وهواة صيد في مدينة العقبة الجهات المعنية بدراسة السماح بممارسة الصيد من الشاطئ في مواقع جديدة، خصوصا المناطق الواقعة بعد حدود المحمية، وعدم حصر الصيد في ساحات الثورة.

ودعا مواطنون عبر "خبرني" إلى تخصيص مواقع محددة وآمنة للصيد الترفيهي، على أن تكون بعيدة عن المناطق السياحية والأماكن التي تشهد ازدحامًا من المواطنين والزوار، مع وضع لوحات إرشادية توضح المواقع المسموح والممنوع فيها الصيد.

وأكدوا إدراكهم لأهمية حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية والشعاب المرجانية في خليج العقبة، مشددين على أن مطلبهم يتمثل في تنظيم الصيد ضمن ضوابط تحددها الجهات المختصة، بما يضمن عدم الإضرار بالمحمية أو المناطق البيئية الحساسة.

وتضمن الطلب مقترحات لتنظيم هذه الهواية، من بينها تحديد أوقات ومواسم الصيد، ومنع صيد الأنواع المحمية، والالتزام بالأحجام والكميات المسموح بها، إلى جانب حظر استخدام أدوات وطرق الصيد المخالفة.

كما طالبوا بالمحافظة على نظافة الشاطئ وعدم ترك المخلفات، ووضع تعليمات واضحة في مواقع الصيد، إلى جانب إمكانية تخصيص بعض المناطق للصيد الترفيهي تحت إشراف الجهات المختصة.

وأشار مقدمو الطلب إلى أن هدفهم هو إيجاد إطار قانوني ومنظم يتيح للمواطنين ممارسة هواية الصيد من الشاطئ، بالتوازي مع الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة.