الأردن : طقس معتدل الأحد وتوقع زخات مطر في أقصى شرق المملكة

خبرني - يكون الطقس الأحد، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات مطر محدودة في ساعات المساء في أقصى شرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول ظهرا إلى غربية تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ووفق إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 29 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 13، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 29 - 16، وفي الأغوار الشمالية 36 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي الأغوار الوسطى 37 - 22، وفي البحر الميت 37 - 23، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.

ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ويكون الطقس ليلا مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس الثلاثاء، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

فيما يطرأ الأربعاء، ارتفاع في درجات الحرارة، ليصبح الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.