خلال توديع فريقهم.. سائق يصدم 10 من مشجعي ناد أسترالي - فيديو

خبرني - أعلنت السلطات الأسترالية إصابة 10 أشخاص جراء اندفاع رجل بسيارته نحو حشد من الناس في مدينة نيوكاسل اليوم السبت بعدما بدا أنه فقد السيطرة على المركبة.

وأُلقي القبض على السائق البالغ من العمر 18 عاما في مكان الحادث في ضاحية وولسيند بالمدينة، التي تبعد بنحو 110 كيلومترات إلى الشمال من سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز.

وجاءت الواقعة بينما كان مشجعون قد اصطفوا في الشوارع لتوديع فريق نيوكاسل نايتس لدوري الرغبي، الذي من المقرر أن ينافس في نهائي الدوري الوطني للرغبي في سيدني غدا الأحد.

وقالت السلطات إن اثنين من المصابين الذين نُقِلوا إلى المستشفى، وهما طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ورجل يبلغ من العمر 67 عاما، في حالة حرجة.

وقال غافين موريس رئيس بلدية نيوكاسل إن السائق بدا أنه فقد السيطرة على السيارة التي صدمت الحشد. مضيفا في تصريحات نقلها التلفزيون "يبدو أنه كان يضغط على دواسة الوقود لتسريع المحرك بطريقة ما".

وقالت الشرطة إن المؤشرات الأولية تفيد بأنه حادث لا علاقة له بأي عمل إرهابي، بعدما كان بعض المتابعين الغاضبين قد حملوا "المهاجرين" مسؤولية الحادث.

من ناحيته، تضامن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي مع عائلات المصابين، بعد أن نشر على "إكس": "أفكاري مع جميع المصابين وكل من تضرر أو شارك في الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم في نيوكاسل".

وأضاف: "وأود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى خدمات الطوارئ والشرطة على استجابتهم السريعة، وعلى جهودهم المستمرة في التعامل مع المصابين وتقديم الرعاية لهم، دوري الرغبي يجمع الناس معًا، وكان من المفترض أن تكون عطلة نهاية الأسبوع هذه مناسبة للاحتفال والفخر لجماهير نيوكاسل".

وختم: "لقد تحدثت مع رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، وأكدت له استعدادنا لتقديم كل الدعم الممكن".