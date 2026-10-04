الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 8 جنود ويواصل انتهاكاته بجنوب لبنان

خبرني - شهد جنوب لبنان، السبت، تطورات ميدانية جديدة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده جراء "حادث سير عملياتي"، بينما نفّذ تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري، بالترافق مع غارات، وقصف، وحرق منازل في مناطق متفرقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، إن 8 جنود من اللواء 7 مدرعات، أُصيبوا بجروح طفيفة، أمس الجمعة، جراء حادث سير عملياتي جنوبي لبنان، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وأوضحت أنه "بحسب التحقيق الأولي، اصطدمت مركبتان بعضهما ببعض قرب بلدة رب ثلاثين (قضاء مرجعيون)"، مبيّنة أن 6 من الجنود المصابين نقلوا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، وأُبلغت عائلاتهم بالحادث.

تفجيرات ضخمة

وفي السياق، نفّذ الجيش الإسرائيلي، السبت، تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري جنوبي لبنان، بينما شنّ طيرانه الحربي غارتين على بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية نفّذت "عددا من التفجيرات الضخمة والعنيفة" في بلدة المنصوري جنوبي مدينة صور.

وأضافت الوكالة أن سُحُب الدخان الأبيض شُوهدت تتصاعد في محيط المناطق السكنية، بينما تسبّبت الانفجارات بارتجاجات وأصوات قوية وصلت إلى مدينة صور وقرى القضاء.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق السبت، غارتين على بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، وفق الوكالة.

وفي تطور متصل، استهدف الاحتلال بالمدفعية بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، وأحرقت قواته عددا من المنازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون، وفق الوكالة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارتين على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، ومنطقة وادي الحجير جنوبي لبنان، بحسب الجزيرة.

ورغم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار، تشنّ إسرائيل حربا على لبنان منذ مارس/آذار الماضي، وتواصل هجماتها على جنوبه، في حين لا تزال تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل في واشنطن "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.