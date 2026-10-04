بيان من الخطوط المغربية حول مساعد طيار فلاي دبي

خبرني - نفت شركة الخطوط الملكية المغربية، السبت، أن يكون مساعد قائد طائرة "فلاي دبي" المتهم بالشروع في تنفيذ "عملية إرهابية" خلال رحلة كانت متجهة من الإمارات إلى إسرائيل، قد سبق له العمل لديها.

وقالت الشركة، في بيان إن المعنِيّ بالأمر لم يسبق له أن اشتغل ضمن طواقمها أو مارس أي مهام مهنية داخل الشركة، وأوضحت أنه تقدم خلال عام 2025 بطلب للعمل لديها، إلا أن طلبه "لم يحظَ بالقبول بعد إخضاعه للإجراءات المعتمدة في عملية الانتقاء".

من جانبها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنها حصلت على بيان من الشركة المغربية، ذكرت فيه أن مساعد الطيار "أكمل فترة تدريب نظري استمرت 3 أشهر مع الشركة في عام 2025، وذلك كجزء من إجراءات ما قبل التوظيف. وفي ختام فترة التدريب، لم يتم اختيار طلبه للتوظيف".

وفي وقت سابق السبت، قال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي إن التحقيقات في واقعة رحلة "فلاي دبي" كشفت عن "شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية".

وأوضح الشامسي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن مساعد قائد الطائرة "باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما (فأس الطوارئ)، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة".

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تُعلَن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة، بحسب الوكالة.

ولم تُشِر الخطوط الملكية المغربية إلى هوية مساعد قائد الطائرة، كما لم تكشف السلطات الإماراتية اسمه أو جنسيته حتى الآن.

وكانت رحلة "فلاي دبي" رقم (إف زد 1073)، التي أقلعت من مطار دبي الدولي باتجاه تل أبيب، الأربعاء الماضي، هبطت اضطراريا في مطار تبوك السعودي.

والخميس، أعلنت السعودية مغادرة قائد الطائرة ومساعده المملكة متجهين إلى أبو ظبي برفقة فريق أمني إماراتي، عقب تحسُّن حالتهما الصحية.

وأفادت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة في السعودية، بمشاركة فريق أمني إماراتي، بوقوع اعتداء من مساعد قائد الطائرة على قائدها، ما أدى إلى إصابة الاثنين بجروح متفرقة.