أم تقتل ابنتها بعد ساعات من صدور قرار بنقل حضانتها إلى الأب

خبرني - أطلقت أم النار على ابنتها (4 أعوام)، فأردتها قتيلة داخل منزلها في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ثم أطلقت النار على نفسها، بحسب الشرطة. ووقعت الجريمة بعد ساعات من صدور قرار قضائي بنقل الرعاية الأساسية للطفلة إلى والدها، وتوفيت الأم في المستشفى في اليوم التالي.

وكان مقررا أن تنتقل الطفلة فيفيان سافيلا إلى منزل والدها آرون مساء الثلاثاء الماضي 29 سبتمبر/أيلول، عقب جلسة للنظر في ترتيبات الحضانة عُقدت في وقت سابق من اليوم نفسه، وفق بيان أصدرته الأسرة عبر محاميها.