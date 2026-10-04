الولايات المتحدة ترحّل دبلوماسيين إيرانيين بعد تجاهلهما طلب مغادرة البلاد

خبرني - أفاد مسؤول أمريكي -في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس "- بأن السلطات الأمريكية رحّلت اثنين من أعضاء الوفد الإيراني اللذين حضرا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك عقب عدم امتثالهما لطلب واشنطن بمغادرة البلاد.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن وزارة الخارجية وجهت طلبا يوم الاثنين إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة يقتضي بمغادرة جميع أعضاء الوفد فورا، غير أن الدبلوماسيين لم يمتثلا للطلب.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أبلغت البعثة الإيرانية يوم الجمعة بأن واشنطن على علم ببقاء العضوين في نيويورك بعد وقت طويل من انتهاء أعمال الجمعية العامة، وجددت مطالبتها لهما بالمغادرة الفورية، وفقا للمسؤول.

وأكد المصدر نفسه أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "جاد في الأمر ويعي ما يقول" بشأن إبعاد العضوين اللذين تبيّن أنهما لا يزالان في نيويورك بعد انتهاء الاجتماعات.

وأوضح المسؤول أن أحد الدبلوماسيين غادر الولايات المتحدة مساء الجمعة، في حين غادر الآخر صباح السبت.

وهذا الإجراء هو أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، وتتزايد احتمالات تجدد القتال بين الطرفين.