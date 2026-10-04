*
الاحد: 04 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • الولايات المتحدة ترحّل دبلوماسيين إيرانيين بعد تجاهلهما طلب مغادرة البلاد

الولايات المتحدة ترحّل دبلوماسيين إيرانيين بعد تجاهلهما طلب مغادرة البلاد

  • 04 أكتوبر 2026
  • 02:05
الولايات المتحدة ترحّل دبلوماسيين إيرانيين بعد تجاهلهما طلب مغادرة البلاد
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومندوبون آخرون يحضرون أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

خبرني  - أفاد مسؤول أمريكي -في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس "- بأن السلطات الأمريكية رحّلت اثنين من أعضاء الوفد الإيراني اللذين حضرا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك عقب عدم امتثالهما لطلب واشنطن بمغادرة البلاد.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن وزارة الخارجية وجهت طلبا يوم الاثنين إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة يقتضي بمغادرة جميع أعضاء الوفد فورا، غير أن الدبلوماسيين لم يمتثلا للطلب.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أبلغت البعثة الإيرانية يوم الجمعة بأن واشنطن على علم ببقاء العضوين في نيويورك بعد وقت طويل من انتهاء أعمال الجمعية العامة، وجددت مطالبتها لهما بالمغادرة الفورية، وفقا للمسؤول.

وأكد المصدر نفسه أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "جاد في الأمر ويعي ما يقول" بشأن إبعاد العضوين اللذين تبيّن أنهما لا يزالان في نيويورك بعد انتهاء الاجتماعات.

وأوضح المسؤول أن أحد الدبلوماسيين غادر الولايات المتحدة مساء الجمعة، في حين غادر الآخر صباح السبت.

وهذا الإجراء هو أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، وتتزايد احتمالات تجدد القتال بين الطرفين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

هل عالج حسني مبارك حفيده في إسرائيل؟.. شهادة جديدة عن سر لن تخفيه تل أبيب!
هل عالج حسني مبارك حفيده في إسرائيل؟.. شهادة جديدة عن سر لن تخفيه تل أبيب!
  • 2026-10-03 23:30
وكالة: استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف العراقية
وكالة: استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف العراقية
  • 2026-10-03 22:22
ترمب يجدد وعده للأميركيين: 5 آلاف دولار إذا فاز الجمهوريون بالكونغرس
ترمب يجدد وعده للأميركيين: 5 آلاف دولار إذا فاز الجمهوريون بالكونغرس
  • 2026-10-03 21:52
إسرائيل على دراية بالطاقم.. هارتس تكشف مفاجأة عن رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب
إسرائيل على دراية بالطاقم.. هارتس تكشف مفاجأة عن رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب
  • 2026-10-03 21:27
غموض يحيط بمصير طائرة انطلقت من برمودا وفقدان الاتصال بها فوق الأطلسي
غموض يحيط بمصير طائرة انطلقت من برمودا وفقدان الاتصال بها فوق الأطلسي
  • 2026-10-03 20:22
زعيم الدروز في إسرائيل يوجه رسالة جديدة لدروز السويداء
زعيم الدروز في إسرائيل يوجه رسالة جديدة لدروز السويداء
  • 2026-10-03 19:56