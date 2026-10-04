الإمارات تعبر عُمان.. وتضرب موعدًا ناريًا مع السعودية في نهائي الخليج

خبرني - حجز منتخب الإمارات مقعده في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"، بعدما تغلب على نظيره العُماني بهدف دون رد، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء السبت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وفتح عثمان كامارا باب التسجيل لصالح "الأبيض" في الدقيقة 22، حين وجه عرضية مامادو كوليبالي من الجهة اليسرى، برأسه في شباك الحارس إبراهيم المخيني.

وواصل المنتخب الإماراتي ضغطه في الشوط الثاني، وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة لوان بيريرا، لكن الحارس إبراهيم المخيني أبقى عُمان في المباراة بتصدّيه لتسديدة نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 56.

ورغم إهدار هذه الفرصة، حافظ المنتخب الإماراتي على تفوقه حتى صافرة النهاية، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية حيث سيواجه منتخب السعودية الذي تغلب الليلة على قطر 2-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في زمن المباراة.

وحصل النجم الإماراتي عصام فايز على جائزة رجل المباراة بعد تأثيره اللافت على مدار شوطي اللقاء.

وكانت الإمارات قد تأهلت إلى نصف النهائي بعد تصدرها المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على قطر، بعد فوزها على اليمن 4-0 والبحرين 3-0 وتعادلها مع قطر 1-1.

أما منتخب عُمان، فقد بلغ نصف النهائي عبر القرعة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، متفوقا على العراق.