إسبانيا تواصل استعراض عضلاتها على حساب التشيك

خبرني - حقق منتخب إسبانيا، فوزًا عريضًا (3-)1 على نظيره جمهورية التشيك، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب كارلوس تارتيري بمدينة أوفييدو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

افتتح لامين يامال التسجيل لإسبانيا في الدقيقة (5)، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ مدافعًا قبل أن يطلق تسديدة رائعة بقدمه اليسرى نحو القائم البعيد، عجز الحارس كينسكي عن التصدي لها، ليواصل جناح برشلونة عادته في التسجيل مبكرًا، بعدما أحرز الهدف الأول لإسبانيا في 3 مباريات متتالية.

وأضاف رودري، الهدف الثاني قبل مرور نصف ساعة، بعدما توغل بيدري داخل منطقة الجزاء، ووصلت الكرة إلى لاعب الوسط عقب محاولة الدفاع التشيكي إبعادها، ليطلق رودري تسديدة قوية ودقيقة سكنت الشباك، ويمنح إسبانيا أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى لويس دي لا فوينتي عدة تغييرات، فأراح لامين يامال وأليكس باينا، ودفع بفيكتور مونيوز ويريمي بينو، قبل أن يدخل ميكيل ميرينو وفيرمين لوبيز بدلًا من بيدري وداني أولمو، في محاولة للحفاظ على إيقاع الفريق ومنح عناصر جديدة فرصة المشارك..

ونجح المنتخب التشيكي في تقليص الفارق في الدقيقة 70 تقريبًا، بعدما استغل جيري سلاما المساحة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة أرضية متقنة نحو القائم البعيد، سكنت شباك ديفيد رايا، لتعود المباراة إلى أجواء المنافسة من جديد.

وكاد أصحاب الأرض أن يدركوا التعادل، بعدما استغل ريان نادري خطأ من ديفيد رايا وسدد الكرة داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ ضد روبن لو نورماند، لتبقى إسبانيا متقدمة.

وتعرض المنتخب التشيكي لضربة جديدة قرب النهاية، بعدما حصل لاديسلاف كريتشي على البطاقة الصفراء الثانية، ليُطرد بعد عرقلته هجمة إسبانية، قبل أن يحسم ميكيل ميرينو المواجهة بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة تقريبًا، مستغلًا ارتداد الكرة من الحارس كينسكي بعد محاولة فيكتور مونيوز، ليضعها في الشباك ويؤكد انتصار "لا روخا" 3-1.

بهذا الفوز، واصلت إسبانيا بدايتها المثالية في دوري الأمم الأوروبية، بعدما حققت انتصارها الثالث على التوالي، عقب الفوز على إنجلترا وكرواتيا، بينما بقي رصيد جمهورية التشيك دون نقاط في المجموعة.