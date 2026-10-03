أول تعليق من برونو فيرنانديز على أزمة رونالدو

خبرني - اعتبر النجم البرتغالي برونو فيرنانديز أن كريستيانو رونالدو سيظل دائما "الرمز الأكبر" للمنتخب البرتغالي وللبلاد.

وقد غادر مهاجم النصر السعودي، الحائز جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، معسكر المنتخب قبل المباراة الأخيرة ضد الدنمارك في كوبنهاغن، إثر خلافه مع مدرب منتخب البرتغال خورخي جيسوس، وذلك بعدما جلس على مقاعد البدلاء دون المشاركة في الفوز على النرويج (2-1) الأسبوع الماضي، رغم مشاركته أساسيا في المواجهة السابقة أمام ويلز والتي انتهت لصالح البرتغال بهدف نظيف.

وفي منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، صرح رونالدو بأنه سيكشف في الوقت المناسب، للشعب البرتغالي بأسره حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.

وكان منتخب البرتغال قد واصل انطلاقته المثالية في المجموعة الرابعة بالتصنيف الأول بدوري الأمم الأوروبية بتحقيق الفوز بنتيجة 4-2 على الدنمارك مساء الخميس، ويستعد لاستضافة النرويج في بورتو غدا الأحد.

وأكد فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، الذي زامل رونالدو أيضا خلال فترته الثانية مع النادي الإنجليزي، أنه بمجرد أن تهدأ الأمور وتنجلي تداعيات هذه القضية، لن يكون هناك أدنى شك فيما حققه رونالدو (41 عاما) لبلاده.

وقال فيرنانديز في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام برتغالية: "لإنهاء هذا الأمر بشكل تام، لست بحاجة للحديث مع زملائي".

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "نحن نعرف كيف نتعامل مع مواقفنا، ودورنا الأهم هو تحقيق النتائج".

وتابع فيرنانديز: "لقد أجريت محادثة مع كريستيانو، ما قلته له هو أن الأمر الأهم، بغض النظر عما يحدث، هو أنه سيظل دائما الرمز الأكبر لمنتخبنا وبلدنا، نظرا لكل ما قدمه للبرتغال وللعالم أجمع".

وأضاف قائلا: "لقد حجز لنفسه مكانا ليس فقط بين الأفضل على مر العصور، بل أيضا في قلوب الشعب البرتغالي".

واختتم حديثه بالقول: "لا يمكننا أن ننقسم، فالمنتخب كيان واحد، ويجب على جميع الأطراف حل مشكلاتهم خلف الأبواب المغلقة. أعتقد أن هذا ما سيحدث، وأن الأمور ستنتهي بشكل جيد للطرفين".