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بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والكليات للدبلوم - رابط

  • 03 أكتوبر 2026
  • 22:57
بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والكليات للدبلوم رابط

خبرني - اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 3-10-2026، وحتى الساعة 3 من عصر يوم الثلاثاء القادم الموافق 6-10-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي:  اضفط هنا .

وتم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم  يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 202

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