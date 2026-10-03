شقيقان سعوديان يتوجان بالميدالية الذهبية في آسياد 2026

خبرني أحرز السعودي عبد الله ندا ذهبية الجوجيتسو للرجال لوزن أقل من 85 كيلوغراما، في دورة الألعاب الآسيوية باليابان السبت، وذلك بعد يوم من تتويج شقيقه الأكبر عمر في وزن تحت 94 كيلوغراما.
ورفع عبد الله غلة بلاده إلى 3 ذهبيات وفضيتين و9 برونزيات.
وظفر ندا بالذهب بعد فوزه على الكازاخستاني ميري كابدولاييف 7-0 في النزال النهائي.
وقال ندا البالغ 19 عاما في تصريحات صحفية "فاز شقيقي عمر أمس بالذهبية، حفزني هذا الأمر فقلت لنفسي صباحا يجب أن ننال سويا الذهبية".
وتابع "خضعنا لمعسكر طوال السنة كي نشارك في البطولة، وكنا جاهزين لحصد الذهب".