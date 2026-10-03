شقيقان سعوديان يتوجان بالميدالية الذهبية في آسياد 2026

خبرني أحرز السعودي عبد الله ندا ذهبية الجوجيتسو للرجال لوزن أقل من 85 كيلوغراما، في دورة الألعاب الآسيوية باليابان السبت، وذلك بعد يوم من تتويج شقيقه الأكبر عمر في وزن تحت 94 كيلوغراما.

ورفع عبد الله غلة بلاده إلى 3 ذهبيات وفضيتين و9 برونزيات.