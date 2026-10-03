بركلات الترجيح.. السعودية تتخطى قطر وتتأهل إلى نهائي (خليجي 27)

خبرني - حجز المنتخب السعودي بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 27"، عقب فوزه على نظيره القطري بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفي اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة ضمن الدور نصف النهائي، فرض "الأخضر" سيطرته الميدانية على أطوار الوقت الأصلي وكان الطرف الأكثر خطورة وفرصا على المرمى، غير أن النجاعة الهجومية غابت عن محاولاته ليتجه الطرفان إلى الشوطين الإضافيين.

واستمرت الضغط السعودي في الشوطين الإضافيين لكن النتيجة بقيت على حالها، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح..

وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب السعودي بنتيجة 3-2 حيث سجل للأخضر كل من عبد الله الحمدان ومحمد كنو ومختار علي، فيما أهدر حسان تمبكتي وفراس البريكان.

وفي الجانب القطري، سجل إدميلسون والجارحي، بينما أهدر كل من المعز علي وجاسم جابر وخوخي بوعلام.

وبهذا الفوز، ينتظر المنتخب السعودي في النهائي المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي تجمع بين منتخبي عمان والإمارات.