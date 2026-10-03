قبل أن تترك هاتفك في الصيانة.. 7 خطوات لحماية بياناتك الخاصة

قد يبدو تسليم الهاتف إلى مركز الصيانة إجراء روتينيا، لكن الجهاز يحمل في الوقت نفسه صورا ورسائل وملفات وحسابات وبيانات شخصية قد لا يرغب المستخدم في كشفها. ومع توفر أدوات مخصصة للصيانة في أنظمة تشغيل حديثة، أصبح بالإمكان تقليل تعرض هذه البيانات دون الحاجة دائما إلى مسح الهاتف بالكامل.

وفيما يلي 7 خطوات تساعد على حماية البيانات قبل تسليم الهاتف للفني.

توصي آبل بإنشاء نسخة احتياطية لهاتف آيفون أو جهاز آيباد قبل الصيانة، والتأكد من اكتمال مزامنة البيانات مع "آي كلاود" وتحذر الشركة من أن الجهاز قد يعود من الصيانة بعد مسحه، مما يجعل وجود نسخة احتياطية سابقة ضروريا لاستعادة البيانات.

وفي أندرويد، تتيح خدمة النسخ الاحتياطي من غوغل حفظ بيانات مثل التطبيقات وبياناتها وسجل المكالمات وجهات الاتصال وإعدادات الجهاز ورسائل "إس إم إس" (SMS) و"إم إم إس" (MMS) بينما تحفظ الصور ومقاطع الفيديو عبر صور غوغل عند تفعيل النسخ الاحتياطي الخاص بها، وتوضح غوغل أن بعض البيانات قد تحتاج إلى إعدادات أو تطبيقات محددة حتى تحفظ.

2. فعّل وضع الصيانة أو الإصلاح

إذا كان الهاتف يدعم هذه الميزة، فهي من أهم الخطوات قبل تسليمه، ففي هواتف سامسونغ غلاكسي التي تعمل بإصدارات مدعومة من واجهة "وان يو آي" يخفي وضع الصيانة البيانات الشخصية، بما فيها الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والرسائل، وينشئ بيئة منفصلة يستطيع الفني استخدامها لإجراء عمليات الفحص والإصلاح.

أما هواتف غوغل بيكسل المدعومة، فيتيح وضع الإصلاح تشغيل نظام أندرويد نظيف داخل قسم آمن ومخصص، مع وظائف محدودة تسمح بإجراء الصيانة دون الوصول إلى بيانات المستخدم الشخصية، وتؤكد غوغل أن الميزة متاحة على أجهزة بيكسل المؤهلة التي تعمل بإصدار أندرويد 14 مع تحديث ديسمبر/كانون الأول 2023 أو أحدث.

وتشير أندرويد أوثوريتي إلى أن وضع الإصلاح في بيكسل صمم بحيث يستطيع الفني إجراء الفحوصات اللازمة دون رؤية بيانات المستخدم، وهو ما يقلل الحاجة إلى مسح الجهاز قبل الإصلاح.

3. لا تسلّم رمز فتح الهاتف أو كلمة المرور

توصي آبل صراحة بعدم مشاركة رمز دخول الجهاز أو كلمة مرور حساب آبل أو معلومات أمان الحساب مع أي شخص، بما في ذلك الفنيون. وإذا احتاج الفني إلى إدخال رمز الجهاز خلال عملية دعم معينة، تنصح الشركة بأن يبقى المستخدم حاضرًا أثناء وصوله إلى الهاتف.

وبوجه عام، لا ينبغي كتابة رمز القفل على الهاتف أو إرساله إلى مركز الصيانة عبر رسالة، ما دام بالإمكان استخدام وضع الصيانة أو إجراء الفحص بحضور صاحب الجهاز.

4. أزل شريحة الاتصال وبطاقة الذاكرة

تنصح غوغل بإزالة شريحة الاتصال من هاتف بيكسل قبل إرساله للإصلاح، أو نقل شريحة الاتصال الإلكترونية (إي سيم) عند الحاجة.

ويستحسن كذلك إخراج بطاقة الذاكرة الخارجية، إذا كان الهاتف يستخدمها، خصوصا إذا كانت تحتوي على صور أو ملفات شخصية لا تدخل ضمن حماية وضع الصيانة الداخلي.

5. راجع وسائل الدفع والبطاقات الرقمية

قبل الصيانة، ينبغي مراجعة المحافظ الرقمية ووسائل الدفع المخزنة على الهاتف. وتوصي آبل، ضمن خطوات تجهيز آيفون للخدمة، بإيقاف آبل كاش وإزالة البطاقات والتذاكر من آبل وولت قبل تسليم الجهاز لمركز الخدمة.

ولا يعني ذلك أن كل هاتف يحتاج بالضرورة إلى إزالة جميع وسائل الدفع، فالخطوات تختلف بحسب الجهاز ونظام التشغيل وطبيعة الإصلاح.

6. إذا لم يتوفر وضع صيانة ففكر في المسح الكامل

في الهواتف التي لا توفر وضعا آمنا للصيانة، يمكن أن يكون إعادة ضبط المصنع بعد إنشاء نسخة احتياطية موثوقة الخيار الأكثر تحفظا للبيانات، خصوصا إذا كان الجهاز سيبقى لدى مركز الصيانة لفترة طويلة.

وتوضح غوغل أن إعادة ضبط المصنع تحذف البيانات الموجودة على الجهاز، بينما تشير إرشادات إصلاح بيكسل إلى إمكانية اللجوء إليها إذا تعذر حذف البيانات قبل إرسال الهاتف للصيانة.

7. افحص الهاتف بعد استلامه

بعد انتهاء الإصلاح، لا ينبغي الاكتفاء بالتأكد من عمل الشاشة أو البطارية، وعلى المستخدم مراجعة الحسابات والإعدادات والتطبيقات، والتأكد من عودة ميزات الحماية إلى وضعها الطبيعي.

وتنبه آبل إلى أن بعض الأجهزة قد تعود من الصيانة بعد مسحها، وفي هذه الحالة يمكن استعادة البيانات من نسخة آي كلاود أو نسخة احتياطية محفوظة على الحاسوب. كما توصي الشركة بإعادة تفعيل "العثور عليّ" إذا جرى تعطيله ضمن إجراءات الخدمة.

حماية البيانات تبدأ قبل الصيانة

تسليم الهاتف إلى فني لا يعني تلقائيا أن البيانات ستتعرض للوصول غير المصرح به، لكن الجهاز يجمع كمية كبيرة من المعلومات الشخصية في مكان واحد، لذلك تظل الخطوات الأساسية هي النسخ الاحتياطي، واستخدام وضع الصيانة أو الإصلاح إن توفر، وعدم مشاركة رموز الدخول، وإزالة الشرائح والوسائط الخارجية، ومراجعة الجهاز بعد عودته.

وتختلف الإجراءات الدقيقة بحسب الشركة المصنعة وطراز الهاتف وإصدار نظام التشغيل، لذلك ينبغي الرجوع إلى تعليمات الشركة الخاصة بالجهاز قبل بدء عملية الصيانة.