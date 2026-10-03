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إعلان نتائج إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة الصيفية - رابط

  • 03 أكتوبر 2026
  • 22:18
إعلان نتائج إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة الصيفية رابط

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، السبت، نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للدورة الصيفية 2026-2027، وذلك للطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة الصيفية الحالية، وتوافرت لهم شواغر في أحد الخيارات الثلاثة التي اختاروها في طلباتهم.

وأرسلت الوحدة رسائل نصية إلى الطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات الالتحاق، فيما يمكن للطلبة معرفة نتيجة كل منهم، والحدود الدنيا الجديدة لمعدلات القبول التنافسية، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/ قسم البكالوريوس.

للدخول إلى الرابط انقر هنا.

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