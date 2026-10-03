ترمب يجدد وعده للأميركيين: 5 آلاف دولار إذا فاز الجمهوريون بالكونغرس

خبرني - جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، وعده بمنح كل مواطن أميركي بالغ 5 آلاف دولار إذا فاز الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، رابطاً تنفيذ الخطة بعائدات الرسوم الجمركية والأداء الاقتصادي.

ونشر ترامب عبر منصة "إكس" مقطع فيديو من مكتبه، قال فيه إن فوز الجمهوريين بالكونغرس سيتيح له تنفيذ ما وصفه بـ"علاوة ترامب"، مضيفًا: "سأعطي كل المواطنين البالغين في الولايات المتحدة 5 آلاف دولار".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "تسير على ما يرام" تحت القيادة الجمهورية، وإن إدارته تجمع "مبالغ ضخمة" من الرسوم الجمركية وتحقق، بحسب وصفه، نجاحًا اقتصاديًا قياسيًا.

وفي المقابل، حذر ترامب من أن فوز الديمقراطيين سيؤدي إلى رفع الضرائب وتراجع اقتصادي حاد، مشبهًا التداعيات المحتملة بـ"كارثة على غرار 1929". وقال إن الناخبين أمام خيار بين ما وصفه بـ"5 آلاف دولار في جيب كل مواطن" واستمرار النمو الاقتصادي من جهة، وسياسات الديمقراطيين من جهة أخرى.

واستشهد الرئيس الأميركي بما سماه "علاوة المحاربين" البالغة 1776 دولارًا، التي قال إنها صُرفت لأفراد الجيش في ديسمبر 2025، معتبرًا أن الانتقادات التي سبقت صرفها لم تمنع إدارته من تنفيذها.

وقدّر ترامب تكلفة ما سماه "علاوة ترامب" بنحو تريليون دولار، كما تحدث عن استثمارات بقيمة 21 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، من دون أن يقدم في المقطع تفاصيل عن آلية احتساب هذه الأرقام أو كيفية تمويل الدفعات.

ويأتي تجديد الوعد بعد أن طرح ترامب الفكرة للمرة الأولى في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في دالاس، عندما شبّه الدفعة بتوزيع أرباح شركة على مساهميها، مشيرًا إلى أن الأموال يجب أن تُنفق داخل الولايات المتحدة.

وفي أعقاب ذلك، قال جيه دي فانس، نائب الرئيس، إن الخطة لن تشمل الأثرياء، فيما طرح أن يكون تمويلها من عائدات الرسوم الجمركية.

وبحسب عدد البالغين في الولايات المتحدة، فإن منح 5 آلاف دولار لكل مواطن بالغ قد تصل كلفته الإجمالية إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار. كما أن تنفيذ أي برنامج من هذا النوع يحتاج إلى موافقة الكونغرس، إذ يملك الكونغرس السلطة الدستورية على الإنفاق الفيدرالي.

وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو بيرني مورينو قد أعلن في سبتمبر استعداده لإعداد مشروع قانون لتمرير ما أطلق عليه "علاوة ترامب" بعد انتخابات التجديد النصفي.

ويأتي تجديد ترامب للوعود المالية في وقت يحتدم فيه السباق على الكونغرس، مع تنافس الحزبين على مجلسي النواب والشيوخ قبل انتخابات 3 نوفمبر، التي ستحدد شكل الأغلبية في واشنطن خلال النصف الثاني من ولاية ترامب.