ترجيح رفع أسعار عصر الزيتون في الأردن

خبرني - قال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي، السبت، إنّ أجور عصر الزيتون قد ترتفع خلال الموسم الحالي بنسبة تتراوح بين 5 و10%، مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة محدودة مقارنة بارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة المعاصر.

وأوضح النجداوي أن أجور العصر بقيت عند 65 قرشا للكيلوغرام من الزيت منذ نحو 12 عاما، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة خلال السنوات الماضية، بحسب المملكة.

وقال إنّ تكاليف صيانة وتشغيل المعاصر ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فيما تتحمّل المعاصر أيضا تكاليف استيراد قطع الغيار والمعدات من الخارج، في ظل عدم تصنيع هذه المعدات محليا.

وأضاف أن أصحاب المعاصر حافظوا خلال السنوات الماضية على أجور العصر رغم ارتفاع التكاليف، مؤكدا الوقوف إلى جانب المزارعين.

وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة في أجور العصر خلال الموسم الحالي تأتي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، ووصفها بأنها محدودة مقارنة بحجم الارتفاع في هذه التكاليف.

30 ألف طن الإنتاج المتوقع

وفيما يتعلق بالموسم الحالي، قال النجداوي إن 153 معصرة مرخصة في مختلف محافظات المملكة أصبحت جاهزة لاستقبال محصول الزيتون، متوقعا أن يبلغ الإنتاج نحو 30 ألف طن، في ظل مؤشرات على موسم أفضل من العام الماضي.

وأوضح أن معظم المعاصر ستبدأ بالعمل خلال نحو 15 يوما، مشيرا إلى جاهزيتها لاستقبال المحصول في مختلف مناطق المملكة.

ولفت إلى أن الموسم الماضي كان صعبا، إذ لم يتجاوز إنتاج الزيتون نحو 20% من المعدل الطبيعي للإنتاج المحلي، الذي يتراوح عادة بين 25 و35 ألف طن.

وتوقع النجداوي أن يسجل الإنتاج هذا الموسم نحو 30 ألف طن، فيما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 25 و28 ألف طن، ما قد يتيح وجود فائض من الإنتاج.

أسعار زيت الزيتون

وبشأن الأسعار، قال النجداوي إن تحديد سعر زيت الزيتون يخضع للعرض والطلب، متوقعا أن يتراوح سعر تنكة الزيت هذا الموسم بين 90 و110 دنانير، بحسب النوعية والجودة.

وأوضح أن تحديد السعر النهائي يرتبط بمستوى الإنتاج وحجم المعروض وجودة الزيت المنتج خلال الموسم.

وأشار إلى أن التوجه في البداية سيكون لتلبية حاجة السوق المحلية، على أن يتم بحث التصدير بعد تحقيق الاكتفاء المحلي من زيت الزيتون.