الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تفتتحان عيادة للنسائية والتوليد في غزة

خبرني - افتتحت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الحملة الأردنية للإغاثة، عيادة متخصصة للنسائية والتوليد داخل مركز ياس الطبي في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن الجهود الأردنية المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأهلنا في القطاع.

وجرى افتتاح العيادة بعد استكمال تجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، لتقديم خدمات الفحص والتشخيص والمتابعة للنساء والحوامل، والمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية النسائية في ظل الضغط الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في غزة.

وتضم العيادة جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية مزودًا بمجسات متخصصة، تشمل مجسّا لفحوصات القلب ووظائفه والشرايين، ومجسّا للتصوير البطني وتشخيص الأعضاء بتقنيات ثلاثية ورباعية الأبعاد، إضافة إلى مجسّ مخصص لفحوصات النساء والتوليد ومتابعة الحمل المبكر، إلى جانب التجهيزات الطبية المساندة.

وأكدت الهيئة أن افتتاح العيادة يأتي ضمن توجهها لتعزيز قدرة المرافق الصحية العاملة داخل قطاع غزة، ودعم استمرارية تقديم الخدمات الطبية، خصوصًا في التخصصات التي تشهد احتياجًا متزايدًا، وفي مقدمتها صحة المرأة ورعاية الحوامل والأمهات.

ويأتي افتتاح العيادة امتدادًا للتدخلات الصحية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية للإغاثة منذ بداية الأزمة متمثلة بإقامة أيام طبية مجانية بالإضافة إلى توفير الأدوية والمتلزمات الطبية للمستشفيات، إلى جانب برامجهما الإنسانية المستمرة في قطاعات الأمن الغذائي والمياه والإيواء والتعليم، بما يعزّز الاستجابة للاحتياجات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة.