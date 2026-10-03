بعد تكفل ياسر جلال بعلاجه.. بدوي فهمي يستغيث بحثا عن فرصة عمل

خبرني - بعد أشهر من استغاثته لتأمين تكاليف علاجه من السرطان، عاد الممثل المصري بدوي فهمي ليوجه نداءً جديدًا إلى زملائه في الوسط الفني، لكن هذه المرة بحثًا عن فرصة للعودة إلى التمثيل تساعده على تأمين نفقات أسرته.

وقال فهمي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه يتمنى المشاركة في أي عمل فني جديد، مؤكدًا حاجته إلى العمل في ظل الالتزامات المادية المتعلقة بأسرته وأبنائه.

وأوضح أنه يقيم حاليًا في منزله بالتزامن مع استمرار رحلته العلاجية، مشيرًا إلى أنه يستعد للخضوع لتدخلات جراحية وجلسات علاج كيماوي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي نداء الممثل المصري بعد أزمة صحية ومادية مر بها خلال الأشهر الماضية، دفعته في يوليو/تموز إلى طلب المساعدة من عدد من زملائه، بعدما أصبحت تكاليف علاجه تفوق قدرته المادية.

وكشف حينها أنه اضطر إلى مغادرة المستشفى بسبب عدم قدرته على سداد النفقات، رغم حاجته إلى استكمال العلاج.

وسرعان ما لقيت استغاثته استجابة من الفنان ياسر جلال، الذي تدخل للمساعدة في تحمل مصروفات علاجه، وهو موقف أشاد به فهمي لاحقًا.

وسبق أن جمع العمل بين بدوي فهمي وياسر جلال قبل سنوات في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وكان مقطع فيديو جمع الفنانين في نادي نقابة المهن التمثيلية قد حظي بتفاعل واسع، بعدما ظهر فهمي وهو يطلب من جلال عدم التخلي عنه ومساعدته، ليرد الأخير متعهدًا بالوقوف إلى جانبه.

وبعد تأمين جانب من علاجه، يأمل فهمي اليوم في العودة إلى موقع التصوير مجددًا، مؤكدًا أن ما يبحث عنه هذه المرة هو فرصة للعمل.