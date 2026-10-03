النقل: رحلات تجريبية لرصد التزام سائقي التطبيقات بالتسعيرة والسيارات غير المرخصة

خبرني - قال مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم النقل البري محمد العبداللات، السبت، إن الهيئة ستعتمد رحلات فعلية عبر تطبيقات النقل الذكية للتحقق من التزام الشركات بالتسعيرة المعتمدة، ومراقبة أي ارتفاع في الأسعار، بما في ذلك خلال ساعات الذروة.

وأوضح العبداللات لقناة المملكة أن فرق الهيئة ستطلب رحلات فعلية في أوقات مختلفة من اليوم، وتقارن أسعار الرحلات عبر التطبيقات مع التسعيرة المعتمدة، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تغطية مختلف أوقات اليوم، نظرا لإمكانية تغير الأسعار بحسب الوقت والطلب.

وأضاف أن الهيئة ستتحقق من المخالفات من خلال أكثر من رحلة للشركة وفي أوقات مختلفة، لافتا إلى أن تجاوز سعر الرحلة عبر التطبيق النسبة المحددة، وهي 20% مقارنة بالتسعيرة المعتمدة، يعد مخالفة تستوجب اتخاذ إجراء قانوني.

وأشار إلى أن الهيئة ستتواصل مع الشركة في حال وجود شكوى أو ظهور خلل تقني قد يؤثر في قراءة التسعيرة، مثل مشكلات الخرائط أو الإنترنت أو انقطاع الاتصال بين الكابتن والراكب، للتحقق من الحالة واتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك تعويض الراكب عند ثبوت وجود خطأ.

رقابة على السيارات غير المرخصة

وبشأن الرقابة على السيارات غير المرخصة للعمل عبر التطبيقات، قال العبداللات إن لجنة ميدانية من الهيئة وبالتعاون مع الجهات الرقابية ستنفذ رحلات عبر التطبيقات من أجهزة موظفي الهيئة، للتحقق من أن السيارات التي تظهر في الرحلات مرخصة للعمل في هذا النشاط.

وأوضح أن الهيئة ستنفذ عمليات طلب عشوائية لعدد من الرحلات، وفرز المركبات التي تظهر عبر التطبيقات، للتحقق من ترخيصها وتصريح الكابتن الذي يقودها.

وأضاف أن الهيئة ستستقبل بلاغات المواطنين عبر أرقام مخصصة على تطبيق "واتساب"، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بظهور سيارة غير مرخصة أو عدم وجود الملصق الخاص بالمركبة، أو اختلاف صورة الكابتن عن الصورة الظاهرة في التطبيق.

وأكد أن فرق الهيئة ستنفذ حملات ميدانية عشوائية خلال أوقات الدوام وخارجها، بهدف التحقق من الالتزام على أرض الواقع.

إجراءات بحق الشركات المخالفة

وبحسب العبداللات، فإن رصد 10 مخالفات مثبتة لدى الشركة خلال أسبوع، تتعلق بالسيارات أو الكباتن، يترتب عليه تسييل 5 آلاف دينار من كفالة حسن التنفيذ، فيما يترتب على رصد 20 مخالفة تسييل 10 آلاف دينار، ضمن الإجراءات المبدئية.

وفيما يتعلق بمخالفة التسعيرة، أوضح أن الهيئة تعمل على التحقق من المخالفة من خلال تنفيذ رحلات حقيقية ومقارنة الأسعار في أوقات مختلفة، قبل اتخاذ الإجراء القانوني وتسييل 50 ألف دينار من كفالة حسن التنفيذ البالغة 100 ألف دينار.

الالتزام بالتسعيرة يقترب من 80%

وقال العبداللات إن مستوى الالتزام بالتسعيرة من جانب الشركات وصل حاليا إلى نحو 80%، مشيرا إلى أن الهيئة تأخذ بالاعتبار احتمال وجود أخطاء تقنية أو برمجية لدى الشركات عند دراسة الشكاوى.

وأكد أن المنافسة بين التطبيقات يجب ألا تكون على حساب سعر الرحلة، موضحا أن بإمكان الشركات المنافسة من خلال جودة الخدمة ونظافة المركبة والمزايا التي تقدمها للراكب.

وأشار إلى أن بعض التطبيقات توفر أكثر من فئة للمركبات، مثل الفئة الاقتصادية والفئة الفاخرة، ولكل فئة سعرها، فيما تلتزم التطبيقات التي تعمل على سيارات التكسي الأصفر بأن تكون تسعيرتها أعلى بنسبة 20% من عداد التكسي.

العبداللات: النظام الجديد فتح سوق التطبيقات أمام المنافسة

وقال العبداللات إن نظام وتعليمات التطبيقات الذكية الجديدة، التي صدرت عام 2025، جاءت لمعالجة تحديات ظهرت منذ دخول التطبيقات إلى السوق الأردنية عام 2018، ومن بينها محدودية أعداد الشركات.

وأوضح أن النظام الجديد فتح السوق أمام الشركات، وألغى السقوف السابقة لأعداد الشركات، بما يعزز المنافسة ويحد من عمل الكباتن غير المرخصين.

وأشار إلى أن الإجراءات الرقابية تهدف إلى تنظيم السوق وحماية مقدمي الخدمة والشركات والركاب، إلى جانب ضمان المنافسة ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.

وكانت هيئة تنظيم النقل البري عقدت السبت اجتماعا تنفيذيا مع ممثلي شركات التطبيقات الذكية المرخصة في الأردن، لمناقشة تنظيم النشاط والرقابة عليه، وأبلغت الشركات بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، مع التأكيد على تسييل 50 ألف دينار من الكفالة البالغة 100 ألف دينار في حال مخالفة التسعيرة.

كما جرى التفاهم على بدء حملة رقابة ميدانية في 7 تشرين الأول، تشمل التحقق من ترخيص المركبات وتصاريح الكباتن، واتخاذ إجراءات بحق الشركات التي تثبت مخالفتها للمتطلبات التنظيمية.