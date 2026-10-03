شكوك حول زوجة الأب.. وفاة غامضة لطفلة تثير تفاعلا واسعا في اليمن

خبرني - أثارت حادثة وفاة طفلة يمنية في ظروف غامضة بمحافظة ريمة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، وإنفاذ القانون.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى إبلاغ زوجة والد الطفلة البالغة من العمر 12 عاما، السلطات المحلية بالعثور عليها مشنوقة داخل إحدى غرف المنزل في مديرية كسمة، بمحافظة ريمة، شمال غرب البلاد.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن إدارة البحث الجنائي بالمديرية كانت تعتزم دفن جثمان الفتاة وتقييد ما حدث على أنه انتحار، استنادا إلى طلب والد الطفلة الموجود خارج البلاد، والذي اعتبر ما حدث "قضاءً وقدرًا".

غير أن خال الطفلة، التي توفيت والدتها قبل سنوات، رفض إجراءات دفنها قبل التحقق من ظروف وفاتها، وطالب بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت في منزل والدها، في ظل وجود زوجته وأشقائها، وفق ما أوردته التقارير المحلية.

واستجابت السلطات لطلب خال الطفلة، واحتفظت بجثمانها في هيئة مستشفى "الثورة" العام بمحافظة الحديدة المجاورة، فيما باشرت إجراءات التحقيق، بما في ذلك استجواب الزوجة وأشقائها وجمع الأدلة من موقع الحادثة، إلى حين صدور تقرير الطب الشرعي النهائي، الذي من شأنه تحديد ملابسات الوفاة وما إذا كانت تحيط بها شبهة جنائية.

وطالب نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن ظروف مقتل الفتاة البعيدة عن والدها المغترب خارج البلاد، وتحديد المسؤولين عنها في حال ثبوت أي شبهة جنائية، وإنزال أشد العقوبات بهم.