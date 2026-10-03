في دارة النقابي خالد.. عشيرة الزيود-عائلة اليعقوب تجدد الولاء للملك وتلتقي بمرشحها للانتخابات البلدية

خبرني - احتضنت دارة النقابي خالد الزيود لقاءً موسعاً لعشيرة الزيود، عائلة اليعقوب، بحضور عدد كبير من أبناء العشيرة والضيوف، وذلك في إطار التشاور والتواصل بين أبناء العشيرة والاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة.

وأكد الحضور، من خلال كلمة ألقاها النقابي خالد الزيود، وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ورفعوا إلى مقامه السامي برقية ولاء وانتماء وشكر، تثميناً لمواقفه الوطنية والقومية، ولا سيما كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عبّر فيها جلالته عن موقف الأردن الحر، وأكد دوره المحوري في المنطقة، ووضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، سائلاً العالم عن غياب العدالة والإنسانية أمام المجازر التي تستهدف الأرض والإنسان.

وانطلاقاً من رؤى جلالته بأن الوحدة الوطنية تبدأ من الأسرة والعشيرة، بادرت العشيرة إلى التقاط هذه الرسالة لتكون الأساس الذي اجتمعت بموجبه لإجراء انتخاباتها الداخلية، والتي أسفرت عن اختيار الدكتور حمزة الزيود مرشحاً لها للانتخابات البلدية المقبلة.

ويجسّد هذا الاختيار توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تمكين الشباب ودعم مشاركتهم في العملية الديمقراطية والعمل العام، فالمرشح شاب ومعلّم وأكاديمي، وقادر على ضخ دماء جديدة في العمل البلدي، والارتقاء بالبلديات إلى مؤسسات وطنية فاعلة في تنمية المجتمع والتشغيل والمشاركة الاقتصادية.

وفي كلمته، دعا النقابي خالد الزيود إلى أهمية النظر إلى العملية الانتخابية بالشكل الذي يعزز روابط المحبة والأخوة بين أبناء اللواء، بعيداً عن المعاداة وزرع بذور الشقاق، وأن يتم التعامل معها بصورة تعكس قيم العلاقات الطيبة التي تعزز الوحدة الوطنية، مؤكداً أهمية أن تبقى المنافسة الانتخابية ضمن إطار الأخوة والاحترام المتبادل.

كما تحدث عدد من وجهاء العشيرة، منهم عبد الرحمن محمد عودة الزيود ومحمود حسن راشد الزيود، مؤكدين أهمية التوافق الذي أفضت إليه الانتخابات الداخلية، وضرورة الحفاظ على وحدة أبناء العشيرة خلال المرحلة المقبلة، والعمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن الخلافات، بما يعزز فرص نجاح المرشح ويخدم المصلحة العامة. وشدد المتحدثون على أن المشاركة في الانتخابات ينبغي أن تكون عنواناً للتنافس الإيجابي واحترام خيارات أبناء المجتمع، وأن تبقى العلاقات الأخوية بين أبناء اللواء فوق أي اختلاف انتخابي.

من جانبه، تحدث الدكتور حمزة الزيود، المرشح لرئاسة البلدية، مذكراً بأهمية الانتخابات ودور البلدية كمؤسسة وطنية فاعلة تساهم في خدمة الوطن والمواطن، وتعكس ما يريده جلالة الملك من نهضة وتطوير للوطن، مؤكداً أهمية الارتقاء بالعمل البلدي وخدمة أبناء المنطقة.

كما تحدث طحيمر الزيود، رئيس بلدية الهاشمية الأسبق وأحد قادة مبادرة الانتخابات الداخلية، معرباً عن شكره لجميع أبناء العشيرة على دورهم الفاعل ومشاركتهم، مؤكداً أهمية دعم مرشحهم في الانتخابات الداخلية والوقوف خلفه بمشاركة مختلف شرائح العشيرة وفئاتها الاجتماعية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة.