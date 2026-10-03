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  • كتلة غرفة صناعة عمّان برئاسة الجغبير تفوز بجميع مقاعد مجلس الادارة

كتلة غرفة صناعة عمّان برئاسة الجغبير تفوز بجميع مقاعد مجلس الادارة

  • 03 أكتوبر 2026
  • 20:42
كتلة غرفة صناعة عمّان برئاسة الجغبير تفوز بجميع مقاعد مجلس الادارة

خبرني - حصدت كتلة غرفة صناعة عمان التي يترأسها المهندس فتحي الجغبير جميع مقاعد مجلس ادارة الغرفة، في الانتخابات التي جرت اليوم السبت، بعد اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرفة.

وتضم الكتلة كلا من الدكتور اياد ابوحلتم، العين احمد الخضري، سعد ياسين، ديما سختيان، عاهد الرجبي، م. مجدي الهشلمون، م. فواز الشكعة والمهندس رائد التكروري.

يذكر ان انتخابات غرفة صناعة عمان قد شهدت اقبالا كثيرا، حيث بلغ عدد المقترعين  (640) صناعيا، وبنسبة تصل الى 53.38 % من اجمالي اعضاء الهيئة العامة التي يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 1199 عضوا.

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