النتائج الأولية لانتخابات غرفة صناعة عمّان

خبرني - أعلن رئيس لجنة انتخابات غرفة صناعة عمان معتز الشوارب، السبت، النتائج الأولية للفائزين في انتخابات الغرفة، التي جرت اليوم بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبحسب الشوارب، فاز في الانتخابات فتحي الجغبير، وديما سختيان، ورائد التكروري، وفواز الشكعة، وعاهد الرجبي، وسعد ياسين، وإياد أبو حلتم، وأحمد الخضري، ومجدي الهشلمون.

وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات 53.38%، حيث أدلى 640 مقترعا ومقترعة بأصواتهم من أصل 1199 ناخبا وناخبة.

وتضم غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا نحو 8600 منشأة صناعية تشغل 159 ألف عامل وعاملة، برأسمال يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.

وكانت انتخابات غرفتي صناعة إربد والزرقاء قد حسمت بالتزكية، بعدما لم يترشح للانتخابات سوى 9 أسماء لكل غرفة، وهو العدد الذي يتشكل منه مجلس الإدارة.

وفي غرفة صناعة إربد، فاز بالتزكية هاني أبو حسان، وحسين الدرايسة، ونضال الحاسي، وأمين الرمحي، وخالد الخراشقة، ومأمون حلاوة، ومأمون خضر، ومحمد عويس، ومازن الرماح.

وفي غرفة صناعة الزرقاء، فاز بالتزكية المهندس فارس حمودة، وحسين الحواتمة، وأمجد الباشا، ووسام سدر، وعامر الضمور، ودينا جاك خياط، وعلي حسان، وأيمن المصري، وغسان الكيلاني.

كما حسمت انتخابات القطاعات الصناعية العشرة المنضوية تحت مظلة غرفة صناعة الأردن بالتزكية، حيث فاز عن قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية محمد العباسي، وعن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل المهندس أحمد البس، وعن القطاع الإنشائي علاء أبو صوفة، وعن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، وعن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية فادي الأطرش.

وفاز بالتزكية عن قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء أبو خزنة، وعن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، وعن قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات محمد الحاج حسن، وعن قطاع الصناعات التعدينية إبراهيم الجازي، وعن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث طاهر خالد.

ويتشكل مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا، يتوزعون بين 4 أعضاء من غرفة صناعة عمان، و3 أعضاء من غرفة صناعة إربد، ومثلهم من غرفة صناعة الزرقاء، إضافة إلى الفائزين عن القطاعات الصناعية العشرة، وعضو يختاره المجلس ممثلا للقطاع الحرفي.