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  • ماذا يحدث لأطفال السكري عند تقليل الكربوهيدرات في طعامهم؟

ماذا يحدث لأطفال السكري عند تقليل الكربوهيدرات في طعامهم؟

  • 03 أكتوبر 2026
  • 20:27
ماذا يحدث لأطفال السكري عند تقليل الكربوهيدرات في طعامهم

خبرني - كشفت دراسة دولية واسعة عن نتائج مشجعة بشأن تقليل الكربوهيدرات لدى الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، إذ ارتبط هذا النمط الغذائي بتحسن السيطرة على سكر الدم وتقليل الحاجة إلى الإنسولين، من دون رصد زيادة في بعض المضاعفات الحادة.

وعُرضت الدراسة، التي شارك فيها باحثون من ألمانيا والولايات المتحدة، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري في ميلانو.

واعتمد الباحثون على بيانات أكثر من 45 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين عام و17 عامًا، جُمعت من سجل ألماني لمرضى السكري يمتد لنحو 25 عامًا.

وقُسّم المشاركون وفق نسبة الكربوهيدرات من إجمالي السعرات التي يتناولونها، وشملت المجموعة الأكثر تقييدًا 219 طفلًا حصلوا على أقل من 10% من طاقتهم الغذائية من الكربوهيدرات، فيما تناولت مجموعة ثانية ما بين 10 وأقل من 26%.

وأظهرت النتائج أن انخفاض استهلاك الكربوهيدرات ارتبط بتحسن السيطرة على سكر الدم ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب انخفاض مستويات الهيموغلوبين السكري "HbA1c" وجرعات الإنسولين القاعدي.

ولم يجد الباحثون مؤشرات على أن النظام شديد الانخفاض في الكربوهيدرات تسبب في إعاقة النمو أو زيادة حالات الهبوط الحاد لسكر الدم أو الحماض الكيتوني السكري خلال فترة الدراسة.

ورغم النتائج، حذر الباحثون من اعتبارها توصية مباشرة بتغيير النظام الغذائي للأطفال المصابين بالسكري، إذ إن الدراسة رصدية ولا تثبت أن تقليل الكربوهيدرات كان السبب المباشر للتحسن.

وأكدوا الحاجة إلى دراسات إضافية لتحديد الكمية المناسبة من الكربوهيدرات، بما يضمن السيطرة على السكري مع توفير العناصر الغذائية الضرورية لنمو الطفل.

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