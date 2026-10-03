غموض يحيط بمصير طائرة انطلقت من برمودا وفقدان الاتصال بها فوق الأطلسي

خبرني - لا تزال أسباب الاختفاء ومصير طاقم طائرة طبية انطلقت من برمودا إلى وجهتها في بوسطن مجهولة، بينما يواصل خفر السواحل الأمريكي البحث عن ناجين قرب نانوكيت دون نتائج مؤكدة حتى الآن.

ويبحث خفر السواحل الأمريكي قبالة ساحل نانوكيت عن طائرة طبية من طراز "غلفستريم جي 100" مفقودة تقل 6 أشخاص، إثر فقدها الاتصال بمراقبي الحركة الجوية صباح اليوم السبت أثناء رحلتها من مطار "إل إف ويد" الدولي في برمودا إلى مطار "لوجان" الدولي في بوسطن.

وأفادت بيانات منصات تتبع الرحلات الجوية بأن الطائرة هبطت من ارتفاع 23500 قدم إلى 11000 قدم خلال ثلاث دقائق فقط منذ الساعة الواحدة وأربع دقائق من صباح السبت، وسجل آخر اتصال راداري في الساعة الواحدة وثلاث وعشرين دقيقة من صباح السبت قبل موعد الهبوط المقرر في الساعة الواحدة وخمس وعشرين دقيقة.

وذكر كلارنس توغيريتس مدير عمليات الطيران في شركة "لاتيتيود" للإسعاف الجوي التي تدير الطائرة، إنهم يشعرون بالقلق عندما لا يتواصل الطاقم في الوقت المحدد، لكنه استبعد وقوع أسوأ الاحتمالات، مع التأكيد على وجود خطة استجابة للطوارئ لأي حدث قد يواجه مهامهم.

وكشفت تسجيلات صوتية لمراقبة الحركة الجوية حصلت عليها شبكة "إن بي سي نيوز" أن المراقبين سألوا الطائرة عما إذا كانت تقترب بشكل أعمى، وطلبوا في وقت لاحق من طائرة أخرى محاولة الاتصال بها، دون جواب عن نجاح تلك المحاولة.

وطلبت خدمات الطوارئ من السفن إبقاء مراقبة دقيقة لأي علامات تدل على وجود طائرة محتملة في الماء، كما أظهرت بيانات الرادار وجود عدة طائرات تبحث جنوب الجزيرة.

وتقع برمودا وهي إقليم ما وراء البحار البريطاني في شمال المحيط الأطلسي على بعد حوالي ستمائة وخمسين ميل من كارولاينا الشمالية.

وأكد خفر السواحل أنه سيواصل عمليات البحث وسيقدم أي معلومات عن الطائرة حال توفرها.