بشرط واحد فقط.. صاحب تسريبات مانشستر سيتي مستعد لكشف المزيد

خبرني - أبدى البرتغالي روي بينتو، مؤسس منصة "فوتبول ليكس" وصاحب التسريبات التي أسهمت في إطلاق التحقيقات المالية بشأن مانشستر سيتي، استعداده لتقديم معلومات ووثائق إلى السلطات البريطانية، مقابل توفير الحماية له من التهديدات التي يقول إنه يتعرض لها.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، السبت، أن التعاون مع جهات التحقيق ما يزال أولوية لدى بينتو، رغم استعداده لمغادرة البرتغال بعد قرار إنهاء حمايته الأمنية، وأنه يشترط وجود ترتيبات تضمن سلامته قبل الدخول في أي تعاون جديد.

ويأتي عرضه بعد أيام من إعلان إدانة مانشستر سيتي في 114 مخالفة من أصل 115 عرضتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على لجنة مستقلة. وثبتت جميع المخالفات المالية الأساسية، إضافة إلى 3 من أصل 4 مخالفات تتعلق بالتعاون مع التحقيق. وقدم النادي استئنافا ضد القرار، متمسكا ببراءته ومؤكدا امتلاكه أدلة تدعم موقفه.

عرض للتعاون بعد حكم سيتي

ترى "غارديان" أن معلومات بينتو قد تهم السلطات البريطانية إذا قررت فحص جوانب قانونية تتجاوز القضية التأديبية التي نظرت فيها رابطة الدوري.

ويمتلك البرتغالي أرشيفا واسعا من الوثائق التي حصل عليها خلال عمله على مشروع "فوتبول ليكس"، كما سبق أن تعاون مع سلطات أوروبية استفادت من مواده في تحقيقات منفصلة.

وبحسب الصحيفة، قد يتيح انتقاله إلى دولة أخرى بدء تعاون جديد مع جهات بريطانية، إذا حصل على مستوى الحماية الذي يطالب به.

وكانت مواد نشرها "فوتبول ليكس"، ووصل جزء منها إلى مجلة "دير شبيغل" الألمانية، قد كشفت رسائل ووثائق داخلية تخص مانشستر سيتي وأثارت الأسئلة الأولى حول عقود الرعاية ومصادر بعض الإيرادات، قبل أن تفتح "يويفا" ثم رابطة الدوري الإنجليزي تحقيقين منفصلين في حسابات النادي.

بعد سنوات من التسريبات

أعلنت رابطة الدوري في 29 سبتمبر/أيلول أن اللجنة المستقلة أثبتت ارتكاب مانشستر سيتي مخالفات مالية جسيمة خلال 9 مواسم، من 2009-2010 إلى 2017-2018.

وخلصت اللجنة إلى أن النادي استخدم عقودا تجارية وصفتها بأنها "صورية" لرفع إيراداته وخفض تكاليفه، وقدم حسابات لا تعكس وضعه المالي الحقيقي، كما تجاوز حدود الإنفاق المعمول بها في الدوري و"يويفا". ورأت اللجنة أيضا أن سيتي بذل جهودا لعرقلة التحقيق، وأثبتت 3 مخالفات من أصل 4 تتعلق بالتعاون وحسن النية.

وتعني هذه النتائج أن اللجنة أدانت النادي في 114 من أصل 115 مخالفة، بينما أسقطت مخالفة واحدة تتعلق بالتعاون مع رابطة الدوري.

وقد استأنف مانشستر سيتي الحكم رسميا، وستنظر هيئة استئناف مستقلة في اعتراضه خلال إجراءات سرية، قبل حسم المسار القانوني للقضية.

الحماية تنتهي قريبا

يتزامن عرض بينتو مع اقتراب انتهاء الحماية التي حصل عليها في البرتغال منذ عام 2020.

وأُبلغ بأن وضعه ضمن برنامج حماية الشهود سينتهي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وهو قرار طعن فيه فريقه القانوني وطالب وزارة العدل البرتغالية بإعادة النظر فيه. ويقول محاموه إن المخاطر المحيطة به ما تزال قائمة، مستشهدين بتهديدات تلقاها واعتداء تعرض له في لشبونة.

وقال بينتو إنه يستعد لمغادرة البرتغال والانتقال إلى مكان غير معلن، بعدما تحدث عن تلقي "تهديدات متعددة بالقتل" وعن مخاوف من تعرضه لهجوم. وأطلق حملة تمويل جماعي لتغطية تكاليف الانتقال والحماية، جمعت نحو 20 ألف يورو (نحو 22 ألف دولار).

من متهم إلى مصدر للمعلومات

بدأ بينتو نشر وثائق "فوتبول ليكس" عام 2015، قبل أن يُعتقل في المجر عام 2019 ويُسلّم إلى البرتغال.

وفي عام 2023، صدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في قضايا شملت الدخول غير القانوني إلى أنظمة إلكترونية ومحاولة الابتزاز. ثم برأته محكمة برتغالية في أبريل/نيسان الماضي من 241 اتهاما في قضية أخرى مرتبطة بأنشطته.

ومع دخوله برنامج حماية الشهود عام 2020، بدأ التعاون مع السلطات وأتاح لها الوصول إلى كميات كبيرة من الوثائق التي جمعها، فتحولت مواده لاحقا إلى مصدر لتحقيقات رياضية ومالية وضريبية في دول أوروبية عدة.

أما خطوته المقبلة، فتتوقف على المكان الذي سيوافق على منحه الحماية. وإذا توصل إلى ترتيبات مع السلطات البريطانية، فقد تبدأ مرحلة جديدة من قصة التسريبات التي انطلقت قبل أكثر من عقد، وأسهمت في الوصول إلى الحكم الذي أدان مانشستر سيتي في 114 مخالفة.