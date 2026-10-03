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السعودية تتصدر صادرات التمور عالميا للعام الرابع بقيمة 517 مليون دولار

  • 03 أكتوبر 2026
  • 20:04
السعودية تتصدر صادرات التمور عالميا للعام الرابع بقيمة 517 مليون دولار
إنتاج السعودية من التمور يتجاوز 19 مليون طن سنويا عبر أكثر من 37 مليون نخلة

خبرني  - تصدرت السعودية دول العالم في صادرات التمور من حيث القيمة للعام الرابع على التوالي، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو 1.938 مليار ريال (نحو 517 مليون دولار) خلال عام 2025.

ووفق بيانات مركز التجارة العالمي التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، ارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 14.3% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت الزيادة نحو 59.5% مقارنة بعام 2021.

وقال المركز الوطني للنخيل والتمور إن الصادرات السعودية وصلت إلى أكثر من 125 دولة، مدعومة بتطوير سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة التصدير والتوسع في أسواق جديدة.

 

صادرات السعودية

يتجاوز إنتاج السعودية من التمور 1.9 مليون طن سنويا، وتضم المملكة أكثر من 37 مليون نخلة موزعة على مختلف المناطق، بحسب المركز الوطني للنخيل والتمور.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز أحمد بن محمد الموسى إن توسع صادرات التمور جاء نتيجة تكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة التصدير، إلى جانب مبادرة "تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية".

وتسعى السعودية عبر تطوير القطاع إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات غير النفطية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتتصدر السعودية دول العالم من حيث قيمة صادرات التمور، في حين تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في حجم الإنتاج، بإنتاج سنوي يقارب مليوني طن، يمثل نحو 19% من الإنتاج العالمي، ويتجاوز عدد أشجار النخيل في البلاد 24 مليون نخلة.

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