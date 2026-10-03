السعودية تتصدر صادرات التمور عالميا للعام الرابع بقيمة 517 مليون دولار

خبرني - تصدرت السعودية دول العالم في صادرات التمور من حيث القيمة للعام الرابع على التوالي، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو 1.938 مليار ريال (نحو 517 مليون دولار) خلال عام 2025.

ووفق بيانات مركز التجارة العالمي التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، ارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 14.3% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت الزيادة نحو 59.5% مقارنة بعام 2021.