زعيم الدروز في إسرائيل يوجه رسالة جديدة لدروز السويداء

خبرني - جدد الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل استمرار وقوف أبناء الطائفة إلى جانب أهلهم في جبل الدروز والسويداء.

وقال طريف خلال زيارته السنوية لأحد المزارات الروحية للطائفة (مزار الشيخ أبي يوسف أمين طريف في جولس): "نحن على العهد والوعد لنصرة أهلنا في جبل الدروز والسويداء، حتى انتزاع الحقوق وتحقيق مطالبهم بكرامة"، مضيفا: "جبل الدروز عصيّ على كل معتد، ومكانته أقوى من كل ظالم".

وشدد طريف على "استمرارية دعم أبناء الطائفة في إسرائيل لأهلهم في جبل الدروز والسويداء بكل ما أوتوا من عزم وإمكانيات لمساندة صمودهم والعمل على إيصال صوتهم إلى كافة المحافل الإقليمية والدولية".

كما دعا "قيادات الجبل إلى وحدة الصف والكلمة في القضايا المصيرية"، مؤكدا أن "الوحدة هي صمام الأمان للصمود والسبيل للحفاظ على الحقوق والمكانة ومواجهة التحديات".

ولعب الشيخ موفق طريف دورا كبيرا في وقف الهجوم على السويداء صيف العام الماضي في مسعى لاستعادة المدينة التي اعتصم بها الزعيم الروحي للطائفة في سوريا الشيخ حكمت الهجري رافضا تلقي الأوامر من دمشق بدعوى تهميش واقصاء الطائفة الدرزية ومعها عموم الأقليات.

ومارس طريف ومعه أبناء الطائفة ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية من أجل التدخل العسكري لوقف تقدم الجيش السوري وهو ما حصل فعلا حين قام الطيران المسير الإسرائيلي بقصف الأرتال العسكرية السورية المتقدمة نحو السويداء قبل أن يعقب ذلك باستهداف وزارة الدفاع والقصر الجمهوري في دمشق ما أجبر الجانب السوري على القبول بوقف إطلاق النار والبقاء خارج المحافظة قرب خط تماس في ريف المحافظة الذي تجري حوله اشتباكات متقطعة وخرق للهدنة بين الجانبين.