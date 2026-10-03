وسط توتر مع إثيوبيا.. السيسي وأفورقي: تنسيق وتوافق كبير بين مصر وإريتريا

خبرني - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإريتري أسياس أفورقي وجود توافق واسع في الرؤى بشأن قضايا القرن الإفريقي، مع تأكيد دعم سيادة الدول وأمن البحر الأحمر.

وناقش السيسي وأفورقي، السبت، تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي، على هامش منتدى "العلمين.. إفريقيا للأعمال" في مدينة العلمين الجديدة شمالي مصر.

وأكد الرئيس المصري دعم بلاده لأمن إريتريا واستقرارها واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مشيرا إلى الحرص على تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية مع إريتريا وتحويلها إلى مشروعات وشراكات اقتصادية وتنموية في قطاعات مختلفة.

وتناول الجانبان التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد السيسي على رفض مصر أي انتهاك لسيادة الدول أو المساس بوحدتها الإقليمية، مؤكدا ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والنظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

كما أكد الرئيس المصري أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأسمرة بشأن القضايا الإقليمية، بما يدعم الاستقرار في المنطقة ويسهم في تسوية الأزمات بالوسائل السلمية، إلى جانب تعزيز التعاون من أجل أمن واستقرار البحر الأحمر.

من جانبه، أعرب أفورقي عن تقديره للعلاقات المتنامية بين إريتريا ومصر، مشيدا بمستوى التنسيق السياسي والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية.

وقال الرئيس الإريتري إن هناك توافقا كبيرا في الرؤى بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية، خصوصا ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتأتي المحادثات المصرية الإريترية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، في ظل خلافات بين إريتريا وإثيوبيا بشأن قضايا أمنية وسياسية وإقليمية، بينما تسعى القاهرة وأسمرة إلى تعزيز التنسيق بشأن أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

ويوم الخميس أعلنت إثيوبيا إغلاق سفارتها في أسمرة وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين، متهمة إريتريا ومصر والسودان بدعم تحالف معارض تقوده جبهة تحرير شعب تيغراي، وردت إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، فيما نفت مصر اتهامات التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.

كما أعلنت أديس أبابا دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وردت القاهرة بإجراء مماثل بحق مسؤول في السفارة الإثيوبية.