بـ3.75 ملايين حجر .. جدارية فسيفسائية بالسلط الأردنية تسعى لدخول غينيس

خبرني - عند مدخل مدينة السلط الأردنية، اقترب مئات المتطوعين من إنجاز جدارية فسيفسائية تمتد لنحو 50 مترا وبارتفاع 2.5 متر، استُخدم في تنفيذها نحو 3.75 ملايين حجر، لتوثيق عناصر من تاريخ المدينة وتراثها، وسط مساع لتسجيل العمل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكانت الفنانة التشكيلية رائدة العواملة -ابنة مدينة السلط وصاحبة المبادرة- قد أطلقت هذا المشروع بهدف سرد قصة المدينة ومحافظة البلقاء، من خلال مجموعة من الرموز التراثية والمعمارية التي جرى تنفيذها بأحجار الفسيفساء.

تقول العواملة : "أنا فنانة تشكيلية وفسيفسائية أردنية"، قبل أن تبدأ بسرد تجربتها التي لم تتوقف عند الرسم، وإنما قادتها إلى الفسيفساء ومحاولة تطوير أسلوب خاص في تنفيذها، بحسب الاناضول.

والجدارية التي تعمل عليها اليوم ليست لوحة صغيرة؛ فبحسب العواملة، ستضم عند اكتمالها نحو 3 ملايين و750 ألف قطعة فسيفساء، ويزيد وزنها على طنين، لتشكل مشاهد تستعيد مدينة السلط وعمارتها وناسها وذاكرتها.

لكن حجم العمل ليس وحده ما تعتبره العواملة جوهر تجربتها، إذ تقول إنها عملت على تطوير طريقة مختلفة في التعامل مع الحجر، بحيث لا تبقى الرسمة الفسيفسائية مجرد سطح مستوٍ.

من الحجر المسطح إلى الأبعاد

تشرح أن أسلوبها يقوم على التحكم في أحجام قطع الحجر وأشكالها وطريقة قصها وتركيبها، لإعطاء عناصر الرسمة عمقا وبعدا بصريا.

وتقول إن الفكرة التي عملت على تطويرها تقوم على أن "الرسمة داخل اللوحة تكون ثلاثية الأبعاد"، من خلال طريقة تركيب الأحجار وتفاوت أحجامها، بدلا من أن تظهر جميع التفاصيل على مستوى واحد.

وفي أجزاء من العمل، تستخدم شرائح حجرية طويلة ورفيعة لرسم الخطوط والواجهات، بينما تتحول قطع أخرى إلى أوراق أشجار أو منحنيات وتفاصيل معمارية، بما يسمح ببناء المشهد حجرا بعد آخر.

وتعتبر العواملة هذا الأسلوب بصمتها التي طورتها عبر تجربتها العملية، وتسعى إلى ألا يبقى مرتبطا بها وحدها، بل أن يتحول إلى طريقة فنية يمكن نقلها إلى الآخرين.

مدرسة فنية

ومن هنا جاءت فكرة "المدرسة" التي تتحدث عنها العواملة.

فهي لا تقصد إنشاء مبنى وصفوف دراسية، وإنما تكوين منهج فني وطريقة في قص الحجر وتركيبه وبناء اللوحة الفسيفسائية.

وفي موقع العمل ، لم تكن العواملة تعمل منفردة؛ فقد التف حول الجدارية متطوعون من أعمار مختلفة، يقصون الأحجار ويلصقونها ويرتبونها تحت إشرافها.

وتقول العواملة إنها دربت خلال تجربتها مئات المتطوعين، في محاولة لنقل ما تعلمته وطوّرته إلى آخرين.

وتتحول الجدارية بذلك، قبل وصولها إلى مكانها النهائي، إلى ورشة مفتوحة للتدريب؛ فكل جزء منها يمر عبر سلسلة من اختيار الحجر وقصه وتشكيله وتركيبه، قبل جمع الأجزاء لتكوين المشهد النهائي.

3 ملايين و750 ألف قطعة تحكي السلط

أما المشروع الذي يستحوذ حاليا على الجزء الأكبر من وقت العواملة فهو جدارية فسيفسائية عملاقة تستلهم مدينة السلط وتراثها وهويتها.

وتقول العواملة إن الجدارية يبلغ طولها 50 مترا وارتفاعها 2.5 متر، وستتكون عند اكتمالها من نحو 3 ملايين و750 ألف قطعة حجر، فيما سيزيد وزنها على طنين.

وتعتزم تثبيت العمل عند مدخل السلط بعد الانتهاء منه، ليكون بمثابة رواية بصرية للمدينة.

وتضم الجدارية وجوها بشرية ومباني وأشجارا وتفاصيل معمارية واجتماعية تستحضر المدينة، فيما تنفذ على أجزاء وشبكات منفصلة قبل تجميعها وتركيبها في موقعها النهائي.

والسلط ليست مجرد خلفية اختارتها العواملة لعمل فني، بل مدينة ذات قيمة تراثية عالمية.

ففي 2021، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" السلط على قائمة التراث العالمي تحت اسم "السلط - مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية".

ويرتبط إدراجها، وفق اليونسكو، بطابعها العمراني والاجتماعي الذي تبلور خصوصا خلال ازدهارها التجاري في أواخر العهد العثماني، وبتراث المدينة في الضيافة والتعايش بين مكوناتها.