تصعيد جديد .. روسيا تضرب جسور كييف وتطالب برحيل الأجانب

خبرني - جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في العاصمة الأوكرانية كييف إلى المغادرة، وتعهدت بمواصلة "ضربات انتقامية واسعة النطاق" عليها، بالتزامن مع مقتل 6 أشخاص هناك بغارات روسية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، السبت، إنها "كررت" تحذيرها للسلك الدبلوماسي، داعية بموجبه "الرعايا الأجانب والدبلوماسيين في كييف إلى مغادرة المدينة".
في غضون ذلك، أسفرت هجمات روسية في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص، على الأقل، وإلحاق أضرار بالجسر الشمالي في كييف وتعليق حركة المرور وتكدس السيارات لليوم الثالث على التوالي، وذلك في أحدث جهود موسكو لتعطيل الحياة في العاصمة الأوكرانية.
وجاء ذلك بعد يومين من الهجمات الروسية التي أدت إلى إغلاق كلي أو جزئي لـ3 من جسور كييف الـ6 الممتدة فوق نهر دنيبر.
وكانت روسيا قصفت في السابق مجمعات سكنية ومستودعات متاجر كبرى ومحطات وقود ومراكز بيانات من بين أهداف أخرى.
وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الهجوم على الجسر الشمالي ألحق أضرارا بسطح الطرق وكابلات حافلات الـ"ترولي"، مما أدى إلى تعليق حركة المرور. ولم تكن هناك أنباء عن سقوط ضحايا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها وراء الهجوم الأخير، وقالت إن الجسر يُستخدم لتسهيل حركة الجنود والخدمات اللوجيستية لنقل الشحنات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي العاصمة الروسية موسكو نقلت وكالة تاس للأنباء اليوم السبت، عن مسؤول عيّنته روسيا حاكما للأجزاء التي تسيطر عليها من منطقة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا، أن شخصا قُتل وأصيب 10 آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيّرة في المنطقة.