تصعيد جديد .. روسيا تضرب جسور كييف وتطالب برحيل الأجانب

خبرني - جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في العاصمة الأوكرانية كييف إلى المغادرة، وتعهدت بمواصلة "ضربات انتقامية واسعة النطاق" عليها، بالتزامن مع مقتل 6 أشخاص هناك بغارات روسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، السبت، إنها "كررت" تحذيرها للسلك الدبلوماسي، داعية بموجبه "الرعايا الأجانب والدبلوماسيين في كييف إلى مغادرة المدينة".