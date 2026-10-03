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  • أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة

أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة

  • 03 أكتوبر 2026
  • 19:02
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة

خبرني - شارك أطباء من جمعية الجراحين الأردنية من مختلف القطاعات الصحية في مؤتمرين متخصصين بالجراحة، عقدا في القاهرة والإسكندرية يومي 1 و2 تشرين الأول 2026، وبحثا أحدث المستجدات في جراحات الجهاز الهضمي والأورام والغدد الصماء والسمنة وزراعة الكبد، إلى جانب التقنيات الحديثة في مجالي الجراحة والتشخيص.
وشهد المؤتمر العاشر للجمعية العالمية للجراحين وأطباء الجهاز الهضمي وأطباء الأورام – الفرع المصري في القاهرة، مشاركة الدكتور مصطفى استيتية، الرئيس الأسبق والمستشار لجمعية الجراحين الأردنية، والدكتور عبد الهادي بريزات، الرئيس السابق للجمعية ومستشارها، والدكتور رمضان الحسنات والدكتور عماد أبو راجوح، عضوي الهيئة الإدارية للجمعية. وفي الإسكندرية، شارك الدكتور موسى بريزات والدكتور عمر الشورة، عضوا جمعية الجراحين الأردنية، في المؤتمر الصيفي الرابع والأربعين لجمعية الجراحين المصرية، حيث ترأس الأطباء في المؤتمرين جلسات علمية، وألقوا محاضرات متخصصة، وشاركوا في حلقات نقاشية.
وتناول المشاركون موضوعات  شملت التهاب البنكرياس العائلي، وأورام المعدة والكبد، والسمنة المفرطة، واستخدام الليزر في معالجة الناسور، فيما بحث المؤتمرَان كذلك جراحات أمراض الغدد الصماء، وأورام الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد، وزراعة الكبد، والتعامل الجراحي مع الحالات الطارئة والإصابات. كما ناقشت جلسات المؤتمرَين استخدام الروبوتات في الجراحة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الشعاعي والممارسات الجراحية، في إطار استعراض أحدث التقنيات والاتجاهات الطبية في تخصصات الجراحة المختلفة.
وشكلت مشاركة أطباء جمعية الجراحين الأردنية في المؤتمرين مناسبة للتواصل العلمي وتبادل الخبرات مع أطباء وجراحين من أكثر من 30 دولة، والاطلاع على أحدث المستجدات في علوم الجراحة والتقنيات الطبية الحديثة.

أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة
أطباء أردنيون يشاركون في مؤتمرين للجراحة بمصر بمشاركة أكثر من 30 دولة

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