CNN تكشف: هذا ما نشره مساعد طيار (فلاي دبي) عبر حسابه بعد الهجوم

خبرني - ذكرت شبكة CNN أن صفحة مساعد طيار "فلاي دبي" همام الهمامي على "لينكدإن" نشرت الأربعاء، بعد تسع ساعات من الهجوم، مقاطع لطائرات إسرائيلية وصورة لزعيم "القاعدة" أيمن الظواهري.

وبحسب الشبكة، لم تتضمن الصفحة سوى منشورين نُشرا في اليوم نفسه. وأشارت إلى أنه ليس واضحا من نشرهما، وطرحت احتمال أن يكون نشرهما قد جُدوِل مسبقا.

وتضمن المنشور الأول سلسلة مقاطع فيديو مصورة داخل قمرة قيادة طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" وهو طراز طائرة "فلاي دبي" نفسه التي يُتهم الهمامي بمحاولة إسقاطها. وصور أحد المقاطع في مطار دبي الدولي، وقرب فيه الهمامي الصورة على طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية.

وظهر على شاشة قمرة القيادة في ذلك المقطع رقم الرحلة التي كان المصور يقودها حينها. وهي رحلة لـ"الطيران العُماني" من دبي إلى مسقط في 11 أكتوبر 2023.

وتضمن المنشور مقاطع أخرى تظهر فيها طائرات لـ"العال" وطائرة لشركة "أركيا". واختُتم بصورة للظواهري، خليفة أسامة بن لادن، الذي قُتل هو الآخر.

وأفادت تقارير أخرى بأن المقطع تضمن أيضا صورا لهمام خليل أبو ملال البلوي، منفذ تفجير انتحاري عام 2009 استهدف منشأة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أفغانستان، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم سبعة من ضباط الوكالة والمتعاقدين معها.

أما المنشور الثاني في الحساب المحذوف، فيتضمن بحسب CNN صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر فيها المدن الثلاث المقدسة في الإسلام، مكة والمدينة والقدس، متصلة بمسار متوهج متواصل. وتُسمع في الخلفية أنشودة تتضمن عبارات ترفض "الذل"، ويقول فيها المتحدث إنه لا يخشى الموت وإنه يذود عن كرامته.

وحللت الشبكة أيضا نحو 3 آلاف منشور من حساب محذوف على منصة "إكس" يحمل الاسم نفسه، وقالت إنها عكست آراء دينية متشددة ومواقف منها رفض عمل النساء في بيئات مختلطة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤولين في الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون أن الهمامي (29 عاما) عُثر بحوزته على مواد متطرفة عام 2024 حين كان متدربا لدى "الطيران العُماني"، فأوقف عن الطيران ونُقل إلى عمل إداري.

وأضافت أنه نُقل الخميس من السعودية إلى الإمارات، وأنه يتعاون مع المحققين وأشار إلى أن نيته كانت إسقاط الطائرة في إسرائيل.

وقال دبلوماسي خليجي إن التحقيقات تسعى إلى معرفة ما إذا كان الهمامي تصرف منفردا أو تربطه صلة بجماعات متطرفة، فيما أفاد مسؤول إقليمي بأن أجهزة أمن أربع دول في المنطقة تعمل على تحديد دوافعه بمساعدة الولايات المتحدة وحكومات غربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال الجمعة إن مساعد الطيار خضع لعملية "تطرف إسلامي"، دون أن يقدم دليلا على ذلك.