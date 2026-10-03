إجراء من إبراهيم حسن بعد اتهامه بالتطاول لفظيا على لاعبي منتخب مصر

خبرني - كشف مدير منتخب مصر إبراهيم حسن عن اتخاذه إجراء قانونيا ضد برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، عقب تصريحات بثت خلال إحدى حلقاته وزعمت تطاوله على لاعبي المنتخب.

وكان الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط قد ذكر خلال استضافته في البرنامج أن الاتحاد المصري لكرة القدم إذا علم بما حدث داخل المعسكر فسيقيل إبراهيم حسن، ادعاء منه بوقوع تجاوزات لفظية بحق اللاعبين على مقاعد البدلاء خلال اللقاء الافتتاحي ضد أنغولا بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وأضاف أن إبراهيم حسن وجه عبارات مسيئة إلى بعض اللاعبين عقب المباراة، وهو ما تسبب، وفقا لروايته، في حالة من الغضب داخل الفريق، قبل أن يحاول المدير الفني حسام حسن احتواء الموقف والاعتذار وتهدئة الأجواء.

وفي تصريحات لموقع "يلا كورة"، أعلن إبراهيم حسن اللجوء للقضاء قائلا: "سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد برنامج الكورة مع فايق، والمحامي بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات الرسمية".

يذكر أن منتخب مصر كان قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنغولا، قبل أن يستعيد توازنه باكتساح جنوب السودان بخماسية نظيفة.

ويختتم منتخب مصر معسكره الحالي بمواجهة جنوب إفريقيا في لقاء ودي يقام غدا الأحد، على استاد القاهرة الدولي.